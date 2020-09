Angel Olsen nos dejaba en 2019 el que puede ser el disco más grande de su vida, un ‘All Mirrors‘ en el que se consolidaba como autora para quienes dudaran del encanto de ‘Burn Your Fire for No Witness‘ o ‘My Woman‘, al tiempo que demostraba lo bien que se defendía su voz en entornos tan dispares como el dream pop o el trip-hop. Fue el 2º mejor álbum de todo el año para nuestra redacción y el 5º para nuestros lectores.

Uno de los grandes méritos del álbum fue el modo en que rehuía de la figura de cantautor para adoptar diferentes disfraces. Así que el proyecto ‘Whole New Mess’, en el que las canciones aparecen defendidas principalmente por voz y guitarra eléctrica (hay excepciones), es algo decepcionante: no necesitábamos esta reducción para saber lo buenas que eran ‘All Mirrors’, ahora ‘(We Are All Mirrors)’; ni ‘Lark’, que deja de ser un cañón de fuego para parecer una raquítica adaptación de ‘All I Want Is You’ de U2, como jamás había sugerido.

Se agradece que este no sea el típico álbum de demos, sino que se quiera presentar como un «nuevo álbum con un mood propio», incluso con alguna pista inédita. Un poco al modo de lo que hizo St Vincent después de ‘MASSEDUCTION‘ en ‘Masseducation‘, donde mejoró en algunos cortes lo que no se podía mejorar. No es este el caso. Si ‘All Mirrors’ partía de la idea de superar una ruptura, no solo de una pareja sino de algunas amistades, y proponía maneras de aceptarse a uno mismo; este oficialmente es «el sonido del descubrimiento de su forma, de darles un sentido a esas lesiones».

Al escoger un camino más áspero y crudo, se pierde algo de personalidad: la nueva ‘Waving, Smiling’ recuerda a Stevie Nicks solo que como producida por Marissa Nadler, y casi todo el álbum está en sintonía con PJ Harvey cuando esta actúa o graba completamente en solitario: a ella recuerda ‘(Summer Song)’ como no lo hacía tanto la original ‘Summer’ en absoluto. Algunas canciones, en su grabación en The Unknown, la iglesia que Phil Elverum de Mount Eerie y el productor Nicholas Wilbur convirtieron en un estudio en un pequeño pueblo de Washington, se recrean demasiado en su monotonía, como ‘Tonight (Without You)’. Todo lo que el final de ‘(Summer Song)’ lo tiene de bonito, lo tiene este de parecer música para gatos.

En momentos así me cuesta tanto que me guste este disco como a los fans de Dua Lipa ‘Club Future Nostalgia‘. Sólo emocionante de verdad en los momentos que ya eran espeluznantes, como la genial ‘(New Love) Cassette’, el álbum parece desarrollar su curso con el único objetivo de que terminemos de darnos cuenta de lo espectacular que era ‘Chance’ como composición. Un gran desenlace de álbum el de ‘Chance (Forever Love)’, dramático, tras el que Angel Olsen ha acertado igualmente al quitarle hierro con ‘What It Is (What It Is)’. Ahí nos recuerda que ‘All Mirrors’ también era un disco divertido. ¿Dónde ha quedado la mirada al pasado con humor que era ‘Spring’?

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Chance (Forever Love)’, ‘What It Is (What It Is)’, ‘(New Love) Cassette’

Te gustará si te gusta: ‘Anexo’ de Single (que era bastante mejor), Stevie Nicks, David Lynch

Youtube: ‘Chance (Forever Love)’