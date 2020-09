«10 fotos»: la boda de Thom Yorke, los hijos de Pablo Rivero y Zayn, el regalo de Taylor Swift a Katy Pery…

Kanye West, hospitalizado por teclear mucho

No es una noticia de El Mundo Today aunque lo parezca, pues el mismo Kanye West ha informado estos días de que ha sido hospitalizado por «teclear mucho». En las últimas semanas, el rapero se ha dedicado a echar pestes de la industria musical y a filtrar sus contratos discográficos en Twitter con la intención de «liberar» a los artistas del yugo de estos contratos supuestamente esclavos, llegando a pedir ayuda hasta a Taylor Swift. El autor de ‘Jesus is King‘ ha mostrado una imagen de la radiografía de su mano, indicando que ha recibido «cortisona mezclada con una pizca de lidocaína» para mejorar su condición.

Too much texting bro Had to get the cortisone mixed with a wittle sprinkle of lidocaine 🥋 pic.twitter.com/09O5givghJ — ye (@kanyewest) September 9, 2020

Thom Yorke se casa

Una de las noticias sociales de la semana ha sido la boda de Thom Yorke con la actriz italiana Dajana Roncione. Ambos han contraído matrimonio en Sicilia, Italia, en una ceremonia que ha contado con los controles sanitarios pertinentes, como ha informado la prensa italiana. El líder de Radiohead rehace así su vida después del fallecimiento de la que fuera su pareja durante más de dos décadas, la profesora Rachel Owen, en los últimos años ya su ex pareja, pero quien es madre de sus dos hijos.

Zayn y Gigi dan la bienvenida a su hija

Zayn acaba de estrenar single, ‘Better’, casi a la vez que ha informado al mundo sobre su paternidad (qué casualidad). Él y su pareja, la modelo Gigi Hadid, han dado la bienvenida a una niña. «Nuestra niña ha llegado, sana y hermosa», ha escrito en sus redes. «Intentar expresar con palabras todo lo que estoy sintiendo ahora mismo sería una tarea imposible. El amor que siento por este diminuto ser humano supera mi propio entendimiento. Me siento agradecido de conocerla, orgulloso de poder decir que es mía, y nuevamente agradecido por la vida que juntos vamos a vivir». ¿El nombre de la criatura? Se desconoce por el momento, pero seguiremos informando. ¡Enhorabuena a ambos!

Pablo Rivero, también papá

También ha revelado su paternidad recientemente el actor Pablo Rivero, conocido por su papel en la serie de TVE ‘Cuéntame’. En su caso, Pablo ha presentado en las redes a su novio y al hijo que tienen en común, con una preciosa instantánea de los tres cogidos de la mano frente al mar. «Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática», ha escrito en Instagram. «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado».

Otra vez Diplo enseña el culo

Sin ganarle en maneras exhibicionistas a Paco León, Diplo ha instado a sus seguidores a votar enseñando el culo. No, no nos referimos a que haya animado a la gente a votar con los pantalones bajados, sino que ha utilizado una imagen de su trasero para movilizar a la gente a las urnas el próximo mes de noviembre. El sexo vende, pero Diplo… ¿quizá no tanto? En los comentarios de Instagram, el productor de electrónica reconvertido al country ha respondido a la reacción generada por la foto de la siguiente manera: «Esta publicación literalmente demuestra que Instagram es un cementerio de culos y de contenido inútil. El algoritmo es una enfermedad. Gracias, Mark Zuckerberg». Entre los admiradores de la instantánea de Diplo, Niall Horan.

Patti Smith recuerda a Amy Winehouse

El pasado 14 de septiembre, Amy Winehouse habría cumplido 37 años, y entre quienes han recordado a la autora de ‘Back to Black‘ en redes se encuentra la gran Patti Smith, pues se da la casualidad que Amy nació el mismo día que su marido, del que ella quedó viuda antes que Amy se hiciera famosa. «Es una pena que él muriera antes de que la voz de Amy impregnara al mundo, a buen seguro habría apreciado su trabajo», ha expresado en Instagram la autora de ‘Horses’. Y ha añadido: «Esta mañana estoy escuchando a Amy y pensando en mi hija, que está lejos pero siempre cerca, y está pensando en su padre. Los recuerdos son como la música, melancólicos pero a la vez profundamente edificantes».

El regalo de Taylor a Katy

En ‘invisible string’, uno de los temas de ‘folklore‘, Taylor Swift canta que, a los chicos que le rompieron el corazón, ya no les guarda rencor sino que de hecho les manda «regalos para sus bebés». La misma máxima parece haber aplicado Taylor a su renovada amistad con Katy Perry, que acaba de ser mamá de una niña, y a la que Taylor ha regalado una bonita manta bordada. Katy dice que su hija, Daisy Bloom, la «adora», y que espera que «la use durante años hasta que se convierta en un trapo irreconocible, para después guardarla en su bolsillo de adolescente». Ojo a la «ubicación» seleccionada por Katy para esta publicación: «stream Folklore». Katy, ¡es tu disco el que necesita streamings, no el de Taylor!

Doja Cat mejora un vídeo viral

Estos días se ha hecho viral en TikTok el vídeo de una chica que imita a la típica persona que «escucha» lo que le dicen como la que más. El vídeo ya era gracioso, pero Doja Cat, que a cachonda no le gana nadie, ha conseguido mejorar el vídeo convirtiéndolo en una «reunión de trabajo» telemática en la que ella básicamente se dedica a bailar de manera absurda mientras la otra «escucha» sus movimientos, asintiendo sin parar. Un sinsentido pero que me aspen si Doja no es una de las personas más «guays» del momento.

El «look» de Lil Nas X que pone los pelos de punta

La campaña de primavera del fotógrafo Christian Cowan para VOGUE tiene entre sus protagonistas al rapero Lil Nas X, quien acaba de anunciar un libro infantil a la vez que sigue preparando su álbum debut, el que ha de confirmar que está aquí para quedarse y no es flor de un día. EL «look» de pelo en punta es francamente terrorífico y no el buen sentido, lo cual no es una sorpresa porque ‘Old Town Road’ y todo ‘7‘ no es que fueran el súmum de la sofisticación sonora. Al menos las ganancias de este proyecto irán destinadas a una organización LGBTQ+.

Mariah Carey hace «unboxing» de su libro

‘The Meaning of Mariah Carey’, la autobiografía de Mariah Carey, sale el 29 de septiembre. El libro está recibiendo excelentes críticas, como apuntan varios usuarios de nuestros foros, y pinta que será uno de los «must read» de la temporada para cualquier persona interesada en la vida de las celebridades. La cantante ya está concediendo entrevistas para hablar de su nueva obra, pero antes subió este vídeo de ella tocando la copia física del libro por primera vez. Un «momento muy emotivo», como señala la autora de uno de los mejores discos del año pasado.