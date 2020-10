¿Cuál es la mejor canción de ‘The Ascension’ de Sufjan Stevens?

‘The Ascension‘ de Sufjan Stevens era presentado por el tema que lo cierra, ‘America’, de 12 minutos de duración. Es una jugada muy propia de él, pero en este caso, y aunque estoy entre los defensores del tema, parece haber cierto consenso entre sus seguidores: no estamos ante el nuevo ‘Vesuvius’ ni el nuevo ‘Impossible Soul’.

Después conocíamos la canción más radiable del álbum, ‘Video Game‘, una gran curiosidad de synth-pop, casi facilona, que quizá encontraremos en alguna de las listas de lo mejor del año, sobre todo en los medios más abiertos a la música pop. ¿Pero es la mejor canción del disco? El debate está abierto, y si no se entiende muy bien la elección de ‘Sugar’ como tercer sencillo, sí vemos cualidades en el tema que se escogió como «focus track» para el día de salida del álbum, ‘Run Away With Me’, uno de los más cálidos. Las grabaciones de ‘Tell Me You Love Me’ y ‘Die Happy’ están llenas de momentos hipnóticos con los que quedarte embelesado en la intimidad de unos buenos cascos, pero en cuanto a composición, son otros los temas que están sonando como la canción que puede convertirse en la favorita de sus seguidores a la larga: ‘Lamentations’, por su coqueteo con los beats bailables y su melodía en un punto cercana a ‘Chicago’; el tema titular, que ha gustado mucho en Pitchfork; y ‘Landslide’, que hoy seleccionamos como «Canción del Día«.

La coincidencia en nombre con uno de los temas más hermosos jamás cantados por Stevie Nicks es baladí, pues esta es una nueva aventura electrónica, sugerente y también introspectiva que en un momento se crece para disfrutar y vivir toda su euforia. En una entrevista con el artista que nuestros usuarios comentaban en el foro de Sufjan Stevens, el artista decía que no podía estar siempre cantando sobre cosas como la muerte de su madre, y esta canción que se titula «derrumbe» o «desprendimiento» es en realidad una canción positiva. Sufjan contrapone «una segunda vida» y una «anafilaxis», la «mierda» y la «luz», para decantarse por el lado luminoso en este caso.

Mientras la composición avanza entre sintetizadores y juguetes electrónicos, como apuntaba nuestra compañera Mireia Pería, próximos a la Björk de finales de los 90, el tema va creciendo para anunciar y repetir de manera reiterada: «vayamos a dar un paseo en el círculo de la luz». Por si hubiera alguien capaz de decir «no» a este mandato de Sufjan Stevens, el estribillo sube aún más para mostrar que no se puede huir de su «ola de amor»: «Caminamos hacia la luz / sube la marea / mi amor es una ola / me tienes atrapado en un deslizamiento de tierra / no hay dónde correr / no hay dónde esconderse / mi amor es una ola / me tienes atrapado en un deslizamiento de tierra». Una reconfortante manera de estar atrapado, en este caso, que además es enormemente necesaria en el último tramo de ‘The Ascension’.



