Sufjan Stevens presenta ‘Sugar’, otro single de su disco inspirado en Janet Jackson según la primera crítica

Sufjan Stevens publica hoy martes nuevo single, el tercero en ser extraído de su próximo trabajo discográfico, ‘The Ascension’, que verá la luz por fin el próximo 25 de septiembre, 5 años después de ‘Carrie & Lowell‘.

Después de un primer single de larga duración (12 minutos) y letra política llamado ‘America‘ que cerrará el álbum y de un segundo mucho más conciso y pop, ‘Video Game‘, que pasaba recientemente por nuestra sección «Canción Del Día», llega un tercer single que dura 7 minutos en su versión original y 4 minutos y medio en la versión del videoclip que ha sido estrenado junto al tema, y que ha sido dirigido por Ezra Hurwitz.

Se trata de un nuevo número de pop electrónico en el que el gancho principal es tan pop como sugiere su título, «come on baby gimme some sugar», pero cuya letra no esconde ningún significado sexual, pus parece aludir en realidad al deseo de Sufjan de llevarse bien con su pareja, de que esta «tome aire», deje de «llevar el mundo en sus hombros», abandone su «ira» y le de a Sufjan «algo de tregua». Musicalmente, los volcánicos ritmos electrónicos de ‘Sugar’ parecen inspirados en el trabajo de Björk en ‘Homogenic‘ o ‘Vulnicura‘ o en el del mismo Sufjan en ‘The Age of Adz‘.

Por si había alguna duda de que ‘The Ascension’ será el álbum más pop de Sufjan Stevens -más pop en el sentido comercial y contemporáneo del término, se entiende-, la primera crítica del disco explica de hecho que este es «desvergonzadamente POP!» y compara su sonido de «R&B alternativo» con «los momentos más cerebrales de How to Dress Well o Troye Sivan«. El texto destaca ‘Tell Me You Love Me’, ‘Video Game’ y ‘Landslide’ entre los «temazos» (usa la palabra «bangers») y señala que ‘Die Happy’ suena inspirado en el trabajo de Jam & Lewis, dúo de productores conocido por su trabajo junto a Janet Jackson. De hecho, Sufjan parece haber confirmado esta inspiración en su página de Tumblr, donde acaba de publicar una simpática foto del casete de ‘The Ascension’ junto al de ‘Rhythm Nation 1814‘ de Janet Jackson.