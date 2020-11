C. Tangana saca este jueves la «canción más importante de su carrera»

C. Tangana ha anunciado la llegada este jueves de ‘Tú me dejaste de querer’, la canción «más importante de (su) carrera».

En Instagram, Antón ha publicado un vídeo de la grabación de este tema que muestra la posible participación de La Húngara, y en el que también se le ve reunido con Rosario, Antonio Carmona de Ketama, Nicki Nicole o Niño de Elche. En el vídeo puede escucharse un adelanto de ‘Tú me dejaste de querer’, el cual apunta a un sonido más latino que típicamente español. En palabras del artista, ‘Tú me dejaste de querer’ es una de las composiciones «más asequibles» de ‘El Madrileño’ y presenta uno de los mejores estribillos que ha escrito.

Como anticipo de este nuevo single, el tercero que avanza ‘El Madrileño’, Antón ha vuelto a publicar una playlist con pistas de por dónde irán los tiros en esta ocasión: aparecen de Los Chichos a Romeo Santos, de La Húngara a Prince Royce, de Los Chunguitos a Aventura, de Andy & Lucas al propio C. Tangana en solitario y junto a Niño de Elche, de Las Chuches a Moncho Chavea, de Don Omar a Papa Levante, de Los Caños a la emergente La Cebolla.

Empieza así a cristalizar la nueva era discográfica de C. Tangana cuando ‘El Madrileño’ aún no ha sido oficialmente anunciado. En los últimos tiempos, el goteo de singles de Antón ha sido incansable, y si un día editaba un tema de sonido cubano como ‘Para repartir‘, al otro volvía al hip-hop con ‘Yelo‘. Más adelante empezábamos a escuchar avances de ‘El Madrileño’ con ‘Nunca estoy’, que esta primavera daba a C. Tangana su primer número 1 de singles en España. Esta última semana, el artista ha conseguido su segundo número 1 gracias a ‘Demasiadas mujeres’.