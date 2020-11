Vanesa Martín impide el top 1 de Bruce Springsteen en España

Bruce Springsteen ha sido muy holgadamente número 1 en Reino Unido, aunque dicho puesto se le ha escapado en su propio país, Estados Unidos, donde ha tenido que conformarse con el top 2 tras la subida esta semana de Luke Combs. Y en España, lista que repasamos hoy, ha pasado un poco lo mismo. Vanesa Martín, una superventas en nuestro país que ya ha sido número 1 anteriormente, en concreto con ‘Crónica de un baile’ (2014), ‘Munay’ (2016), ‘Todas las mujeres que habitan en mí’ (2018) y ‘Directo, es número 1 ahora con ‘Siete veces sí’ dejando ‘Letter to You’ de Bruce Springsteen en el top 2.

La otra noticia que deja el top 10 en España es la subida de ‘Fine Line’ de Harry Styles tras el estreno del vídeo de ‘Golden’. También vuelve al top 10 Dua Lipa con ‘Future Nostalgia’, en este caso sin certificado de disco de oro, a diferencia de Harry.

Otras entradas interesantes en España son las de Gorillaz con ‘Song Machine, Season 1’ en el puesto 24 (top 2 en UK y top 12 en USA), y justo por debajo el recopilatorio de Nacho Vegas ‘Oro, salitre y carbón’ en el número 25, algo bajo para los estándares del asturiano, pero en este caso hay que recalcar que se trata de un disco de rarezas, directos e inéditos de la última década.

En el puesto 98 en España encontramos ‘Music Is the Weapon’ de Major Lazer, disco que no ha logrado llegar a listas anglosajonas, quizá porque esta vez la mayor baza han sido ‘Qué calor’ con J Balvin y últimamente la excelente ‘QueLoQue’ con Paloma Mami.

La lista de entradas de la semana se completa con Darell en el puesto 50 con ‘LVV The Real Rondon’, el MTV Unplugged de Pearl Jam en el puesto 68, Nothing But Thieves en el número 80 con ‘Moral Panic’ y Melody Gardot con ‘Sunset in the Blue’ en el puesto 92.