Disco de la Semana: ¿va a ser un éxito ‘Plastic Hearts’ de Miley Cyrus?

Hay quien pensará que el disco sorpresa de Bad Bunny ha oscurecido un tanto el lanzamiento de ‘Plastic Hearts’ de Miley Cyrus, y no le falta razón. Todos sabemos cuál ha sido el álbum más escuchado de la semana en todo el mundo. Pero hay que recordar que pese a ser una superestrella de primera línea, Miley venía de un fracaso bastante estrepitoso, el de ‘Younger Now‘, que tan sólo fue top 8 en Reino Unido y top 5 en Estados Unidos, además de durar en las listas un único mes.

La aspiración de ‘Plastic Hearts’, por tanto, no podía ser conseguir un número 1 directamente. Y la fecha para intentarlo, el Black Friday, era además osada. La buena aceptación del single ‘Midnight Sky’ a nivel mundial, y de las versiones de Blondie y The Cranberries han jugado a su favor y Cyrus mejorará esos datos previsiblemente según las «midweeks». Parece claro que será top 4 en Reino Unido en la lista oficial que se publica mañana, pues está bastante distanciada del número 3 y del número 5; y en Estados Unidos pelea por un lugar entre el número 2 y el número 5. El top 1 lo tiene asegurado Benito Antonio gracias al streaming.

Estos buenos datos para Miley pueden sonar decepcionantes para quien esperara más dado el hype de ‘Midnight Sky’, como también la irregular performance de ‘Prisoner’, el dúo con Dua Lipa. Esta canción ha sido top 10 en Reino Unido y se mantiene aún entre las 20 más escuchadas del mundo, es decir, es un pequeño hit. Pero su entrada en Estados Unidos ha sido muy modesta, un top 54.

Junto a esto, los fans de la cantante han formado un verdadero drama porque el disco no ha llegado a algunas tiendas a tiempo del Black Friday. Otros se quejan de que su copia será contabilizada en próximas semanas porque no la han recibido. Miley ha tenido que responderles en Twitter pidiendo disculpas y calma, como podéis ver bajo estas líneas.

Seguramente esté tranquila porque la aceptación del álbum es muy buena, con la salvedad de los suspensos de Beats per Minute y The Observer. Para los restantes medios, como para nuestra redacción, es su mejor disco y así luce en Metacritic con un 75/100 muy por encima del resto de su discografía. Un álbum que arañará copias esta Navidad hasta superar la ridiculez que vendió ‘Younger Now’ muy holgadamente, y que además podrá trabajarse en 2021, pues aquí quedan muchos ases que explotar: los temas que acumulan ya grandes streamings, como ‘Angels Like You’, ‘Plastic Hearts’ y ‘WTF Do I Know’, junto al potencial de ‘Gimme What I Want’ y ‘Night Crawling’. Para entender la veda que se abre, si Miley se confirma en el Primavera Sound, ahora podrá actuar mucho más dignamente, con un repertorio mucho mejor y más adecuado.