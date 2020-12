El «He conocido a alguien» que revive lo último de New Order

A juzgar por sus números y su ausencia entre lo más oído ahora mismo de New Order en Spotify, parece que los seguidores del grupo ya se han olvidado de que el grupo liderado por Bernard Sumner sacó un single hace dos meses. Una pena porque ‘Be a Rebel‘, sin ser ‘Crystal’ ni ‘Regret’, no está nada mal, pero como para resolverlo, el grupo autor del formidable ‘Technique’ estrena su vídeo.

Que New Order estrenen vídeo es un notición, pues su colección de videoclips, recopilada en DVD cuando tal cosa existía, embobaba y te resolvía una tarde de domingo casi entera, y ‘Be a Rebel’, en su modestia, cumple su función. El vídeo es obra del colectivo madrileño NYSU, lo cual no termina de ser una sorpresa, pues ya se encargaron antes de otro vídeo de la banda de Manchester y de algún otro internacional, de Wild Beasts a Bastille. Y así lo presentan los mismos New Order: «Anteriormente habíamos trabajado con NYSU de Madrid cuando crearon el memorable vídeo de ‘Restless’, y su imaginación y creatividad con el cine realmente tocó la fibra sensible de la banda. Para ‘Be a Rebel’, ha sido genial volver a colaborar con NYSU, y su tratamiento inspirador y su estética única complementan la pista con una visión muy original».

El resultado es una pieza muy pintona, fiel a la estética de New Order y a la de NYSU, con el protagonismo nuevamente de actores jóvenes en lugar de la banda, como sucedía por ejemplo en el icónico vídeo de ‘Crystal’. Si la letra de ‘Be a Rebel’ era edificante y confortaba en su dedicación a cómo nos sentimos en este 2020, el vídeo ha tirado más bien por el lado romántico, partiendo de ese momento en que una persona le dice a su pareja que “ha conocido a alguien”. Así lo vemos subtitulado, como luego marcadas las diferentes fases por las que pasamos tras eso: enfado, tristeza, enfermedad, masturbación, etcétera, todo ello en escenarios llenos de simbología, como el hueco que se abre en el suelo o el zoom out con que acaba el vídeo. Un bonito trabajo que contribuye a que la pieza ocupe un lugar en la discografía/videografía de la banda.





Lo mejor del mes: