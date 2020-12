Escucha lo nuevo de Bunbury, La La Love You, The Avalanches, Roosevelt…

Hoy viernes 11 de diciembre sale el nuevo disco sorpresa de Taylor Swift. ‘evermore’ es la continuación de ‘folklore’, un disco escrito en las mismas sesiones. Antes de que Taylor robara el protagonismo del viernes, ya sabíamos que hoy se editaba también el nuevo trabajo discográfico de The Avalanches, el tercero en 20 años, además de los nuevos largos de The Kills, M. Ward, Kid Cudi, Osees, Guided By Voices o un directo de Belle and Sebastian, y el EP de versiones de James Blake con temas de Billie Eilish o Beyoncé.

En cuanto al plano nacional, ven la luz hoy los nuevos álbumes de Bunbury (el segundo en un mismo año, ‘Posible‘ llegaba el pasado verano; cómo se nota que no hay conciertos); Aitana, quien publica ’11 razones’ con la compañía de Natalia Lacunza o Beret, entre otros; y Pablo Alborán, cuyo ‘Vértigo’ ve por fin la luz del día después de que su lanzamiento fuera pospuesto por razones desconocidas.

Hoy salen varios temas sueltos destacados, como el que une a Britney Spears y Backstreet Boys en ‘Matches’ bajo la producción de Ian Kirkpatrick (‘Don’t Start Now’) o la fusión de pop-punk y doo-wop que han perpetrado La La Love You y Tennessee en ‘Ven junto a mí’. Del álbum de Taylor destacamos, por supuesto, el tema con Haim, y del de Avalanches, el que los junta con MGMT y Johnny Marr. Atentos también a las nuevas propuestas de Roosevelt, No sé a quién matar o The New Raemon.

A lo largo de la última semana hemos escuchado también el single sorpresa de Gwen Stefani, que vuelve al reggae-pop (tampoco es que nunca abandonara este sonido), el remix de ‘Easy’ de Troye Sivan con Kacey Musgraves y Mark Ronson, otro estupendo tema de Depresión Sonora o el regreso indie-pop de Anne Lukin