Boicot de The Weeknd: jamás se lo perdonará a los Grammys

Este domingo se celebra una nueva edición de los Grammys y The Weeknd debe de estar que trina: la ceremonia tiene muy buena pinta. A falta de que haya alguna actuación sorpresa, lo cierto es que no la necesitan. Por allí ya sabemos que estarán actuando Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Bad Bunny, Bruno Mars con Anderson .Paak… y un largo etcétera.

Abel Tesfaye está entre los grandes ignorados de las nominaciones. Muy injustamente. Sobre todo si recordamos que Beyoncé es la más nominada de la noche, con 9 posibles premios, sin haber editado realmente nada significativo el año pasado con la salvedad de una ’BLACK PARADE’ medio interesante, pero que no ha logrado instalar en el imaginario colectivo.

The Weeknd, crecido tras el buen recibimiento de su puesta en escena en la Super Bowl, ha decidido boicotear la ceremonia para siempre. Según un comunicado que reproduce The New York Times: “a causa de los comités secretos, no permitiré que mi sello presente mi música a los Grammys”, indica secamente, recordando que es decisión de las discográficas presentar singles o discos.

Una decisión que quizá lamente en el futuro, teniendo en cuenta que compite con décadas de tradición, que no se van a ir a ningún lado. Todo lo contrario. Si bien la audiencia de los premios puede estar en declive, la crítica que se realiza a los premios es diametralmente opuesta a los intereses de Tesfaye: que cada vez se parezca más a una ceremonia de los Premios MTV. El reconocimiento a Billie Eilish, de hecho, ha sido para tratar de acercar la Academia a un público más joven e interesado en las tendencias, sin perder un ápice de su prestigio.

La organización incluso había respondido en noviembre a The Weeknd, descartando cualquier tipo de relación entre la confirmación del artista en la Super Bowl y las nominaciones, como se rumoreaba, indicando que estas se habían votado antes de que se supiera que Tesfaye actuaría en el intermedio.