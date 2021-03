Nick Jonas y Priyanka Chopra han sido los encargados de anunciar las nominaciones al Oscar este año. Había bastante expectación porque varias categorías llegaban más abiertas que nunca, aunque por lo general, finalmente las nominaciones no han causado demasiado revuelo, ni para bien ni para mal.

Lo más curioso de todo es que es la primera vez que una actriz está nominada al Razzie y al Oscar por el mismo papel. Glenn Close por ‘Hillbily Elegy’ conseguía su candidatura a peor actriz de reparto hace tan solo unos días, y hoy mismo a la mejor en los premios más importantes de Hollywood. Las malísimas críticas que ha tenido la película no han impedido que la veterana actriz y eterna perdedora consiguiese su octava nominación, ¿se lo darán de una vez? Compite contra Olivia Colman (‘El padre’), Amanda Seyfried (‘Mank’), Youn Yuh-jung (‘Minari’) y la favorita de la crítica, Maria Bakalova (‘Borat película film secuela’). Se han quedado fuera la ganadora del Globo de Oro Jodie Foster (‘The Mauritanian’), Helena Zengel (‘Noticias del gran mundo’) y Ellen Burstyn (‘Fragmentos de una mujer’), que sonaba mucho al empezar la temporada de premios pero que, desgraciadamente, fue perdiendo sus opciones por su ausencia en el resto de premios importantes.

En actor secundario ha aparecido un nombre que nadie se esperaba, pues no había sido mencionado ni una vez durante estos meses: Lakeith Stanfield (‘Judas and the Black Messiah’), nominado junto a su compañero de reparto Daniel Kaluuya. Aquí hay cierta controversia pues ambos son bastante protagonistas en la película y Warner postuló la candidatura del primero en la categoría principal pero al final los académicos han hecho lo que les ha dado la gana y le han nominado en reparto. Leslie Odom, Jr. (‘Una noche en Miami’), Sacha Baron Coen (‘El juicio de los 7 de Chicago’) y Paul Raci (‘Sound of Metal’) les acompañan en la categoría, dejando fuera a Chadwick Boseman por ‘Da 5 Bloods’, Jared Leto por ‘Pequeños detalles’ o David Strathairn, que podía haberse beneficiado del “efecto ‘Nomadland’”.

En las interpretaciones principales no ha habido lugar para mucha sorpresa. En actriz el quinto pareció cerrarse en el momento en el que Andra Day ganó inesperadamente el Globo de Oro por ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’, uniéndose a Frances McDormand (‘Nomadland’), Carey Mulligan (‘Promising Young Woman’), Vanessa Kirby (‘Fragmentos de una mujer’) y Viola Davis (‘La madre del Blues’). En actor el quinteto de favoritos tampoco se ha movido ni un ápice. Quien más peligraba era Gary Oldman (‘Mank’) pero finalmente ha logrado su tercera nominación tras su victoria en 2018. Le acompañan Steven Yeun (‘Minari’), Riz Ahmed (‘Sound of Metal’), Chadwick Boseman (‘La madre del blues’) y Anthony Hopkins (‘El padre’) en el que probablemente sea el año que más diversidad racial hay en las categorías interpretativas.

Esa diversidad también es más que evidente en el apartado de dirección donde por primera vez encontramos a dos mujeres nominadas (Chloé Zhao por ‘Nomadland’ y Emerald Fennel por ‘Una joven prometedora’) junto al asiático-americano Lee Isaac Chung (‘Minari), David Fincher (‘Mank’) y una de las grandes sorpresas de las nominaciones: el danés Thomas Vinterberg por ‘Otra ronda’, que entra en lugar de Aaron Sorkin por ‘El juicio de los 7 de Chicago’. Su plaza asegura aún más su Oscar a mejor película internacional, que compite contra la rumana ‘Collective’ –también nominada en documental-, ‘Quo Vadis Aida?’ (Bosnia y Herzegovina), ‘Better Days’ (Hong Kong) y ‘The Man Who Sold His Skin’ (Túnez). Ni rastro de las latinas ‘La Llorona’ (Guatemala) y ‘Ya no estoy aquí’ (México), que estaban muy bien posicionadas para conseguir sus respectivos huecos. Y otra gran ausencia ha sido la de Pedro Almodóvar en mejor cortometraje de ficción con ‘La voz humana’ al que ni sus grandes críticas ni el prestigio del manchego le han servido. Quizá porque en esta categoría la Academia prefiere reivindicar a cineastas emergentes o menos consagrados.

En las categorías de guion, ha dado la sorpresa la coproducción india ‘The White Tiger’ en adaptado, dejando fuera a ‘La madre del blues’, y donde también ha entrado ‘Borat película film secuela’, que había cogido fuerza en las últimas semanas. Hubiera sido bonito que se hubieran acordado de ‘Estoy pensando en dejarlo’ pero a estas alturas ya nadie la esperaba. En guion original se ha caído ‘Mank’ en favor de ‘Judas and the Black Messiah’.

En los apartados técnicos, dominados por la presencia de ‘Mank’ –menos en montaje-, no ha habido sorpresas significativas, más allá de la entrada de Sean Bobbitt a la mejor fotografía por ‘Judas and the Black Messiah’, de la que ya se estaba hablando en los últimos días como una seria candidata. La película de Shaka King ha ido paulatinamente cogiendo fuerza pese a haber llegado un poco tarde a la carrera y le ha llevado incluso a una nominación en la categoría reina, dejando fuera a propuestas que en un principio estaban mejor posicionadas como ‘La madre del blues’ y ‘Una noche en Miami’. Otra de las cintas que termina la temporada en plena forma es ‘Sound of Metal’, que al comienzo parecía la propuesta indie que se queda una o dos nominaciones y ha acabado con 6, incluyendo la de mejor película. ‘El padre’ es la apuesta británica de corte clásico que ningún año puede faltar, así que su presencia no sorprende ya a nadie. ‘Mank’ ha aguantado el tipo hasta el final, ha conseguido la nominación principal y es la película más nominada con 10 menciones (aunque tiene pinta de que más allá de diseño de producción, tiene poco que hacer en el resto de categorías). ‘Minari’ y ‘Una joven prometedora’ tenían sus puestos asegurados desde hace ya tiempo, así como las grandes favoritas ‘El juicio de los 7 de Chicago’ y ‘Nomadland’. Todo parece indicar que el máximo reconocimiento caerá sobre la gran película de Chloé Zhao, especialmente tras la ausencia de Sorkin en dirección, pero con la tendencia conservadora de la Academia cuesta creer que un film tan pequeño y autoral como ‘Nomadland’ vaya a pasar a la historia como una ganadora del Oscar. Sería lo justo, en cualquier caso.

El listado completo de nominados se puede leer aquí.