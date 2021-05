Lo de Nicki Minaj era una vieja mixtape… pero remozada con Drake y Lil Wayne

Nicki Minaj ha estado prácticamente retirada de la música en los últimos meses para dedicar todo su tiempo a su recién estrenada maternidad, la cual anunciaba el verano pasado con una sesión de fotos que daba la vuelta al globo. Pero parece que ya se ha hartado de descansar porque esta semana anunciaba un «comeback» para este V I E R N E S. Lo hacía mediante una foto de ella en la que aparecía enjoyada de arriba a abajo pero completamente desnuda, tapada solo por dos cojines con forma de corazón, y portando unas gafas de sol.

La imagen de Nicki apuntaba a dos posibles pistas: la estética rosa de la foto hacía pensar que Nicki estaba a punto de recuperar la obsesión por este color expuesta en sus tres primeros discos, los primeros de los cuales portaban precisamente la palabra «viernes» en sus títulos, ‘Pink Friday‘, ‘Pink Friday: Roman Reloaded‘ y ‘The Pinkprint‘. Sin embargo, también es cierto que ‘Pink Friday’ acaba de cumplir 10 años y la noticia de Nicki podía tener algo que ver con este aniversario. Por otro lado, había quien pensaba que iba a relanzar ‘Coco Chanel’, uno de los mejores temas del abandonado ‘Queen‘. Ninguna de las dos opciones era correcta: lo que Nicki Minaj nos ha ofrecido es una mixtape vieja.

Nicki Minaj sacó 3 mixtapes entre 2007 y 2009: ‘Playtime Is Over’, ‘Sucka Free’ y ‘Beam Me Up Scotty’. Se ha decantado por remozar la última. Cualquiera que se haya enfrentado a la novedad de Nicki Minaj de este viernes se habrá encontrado con un sonido entre el Kanye West de los 2000 y el primer Drake, precisamente porque es algo que Nicki Minaj presentó en 2009 y ahora revisita con una secuencia alternativa, con algún inédito y remix. Puedes recordar la secuencia original en Wikipedia.

‘Beam Me Up Scotty’, al fin en las plataformas de streaming en nueva disposición, cuenta con Busta Rhymes, Drake, Lil Wayne y un sinfín de colaboraciones. De hecho en la primera pista, la inédita ‘Seeing Green’, salen Drake y Lil Wayne, y Nicki tarda un par de minutos en tomar protagonismo. Nada que no resuelvan cosas como ‘Boss Ass Bitch’ o ‘Itty Bitty Piggy’. El tema que más sonó en 2009 fue ‘I Get Crazy’ con Lil Wayne, que consiguió colarse en los charts de hip hop y R&B. La cantante ha revelado en un Instagram Live que habrá nuevo disco pronto.



