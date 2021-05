Kacey Musgraves: qué se sabe de su próximo disco

Kacey Musgraves ganó el Grammy a Álbum del año en 2019 gracias a su tercer disco ‘Golden Hour‘, que fue un éxito absoluto de crítica, por lo que su siguiente trabajo es muy esperado, sobre todo porque, si ‘Golden Hour’ versaba sobre el feliz matrimonio de Kacey con el cantante de country Ruston Kelly, el siguiente álbum saldrá después de su desafortunado divorcio.

El adjetivo «desafortunado» es clave para entender el próximo álbum de Kacey: en una reciente entrevista con Rolling Stone, Kacey es retratada componiendo una canción llamada ‘Star-Crossed’, un término astrológico que en inglés se refiere a tener mala suerte por culpa de la no alienación de los astros. Y en un tuit reciente, la cantautora de Texas ha dejado entrever que su siguiente álbum se llamará así o casi.

En esa misma entrevista, queda confirmada la labor en producción de Daniel Tashian y Ian Fitchuk, quienes también trabajaron en ‘Golden Hour’, y se habla de diversas influencias. En lo musical, además de presumiblemente country, se explorará el «sonido de Bill Withers, los sintetizadores que siempre nos han encantado, exploramos el territorio de Eagles o de America y también tenemos un rollo bailable». En cuanto a la temática, a Kacey le interesa el concepto de tragedia griega y cuenta que ha buscado estructurar el disco en tres actos para hablar sobre su divorcio y también sobre el «estado de América y del mundo en general». Un viaje psicodélico ha inspirado también su nuevo trabajo.

A día de hoy se desconoce el tracklist oficial del nuevo disco de Kacey Musgraves, pero en los últimos tiempos no han faltado pistas de por donde pueden ir los tiros. Kacey ha adelantado un tema llamado ‘Cherry Blossom’ en sus stories y ha hablado sobre su admiración por la versión de ‘Gracias a la vida’ de Mercedes Sosa (la composición original es de Violeta Parra) y en los foros se comenta que esta será la canción que cierre el álbum, lo cual no extraña porque Kacey ha afirmado estar estudiando español. Si hay que fiarse de los insiders de Twitter, esta información sería cierta y el disco se compondría de 15 temas, pero seguro que no falta mucho para que salgamos de dudas.

En los últimos meses, Kacey ha sido noticia por colaborar con Troye Sivan en un extraño remix de ‘Easy’ que ha pasado totalmente desapercibido. Kacey, que ha confirmado que no sacará nuevo material este mes de mayo, es una de las artistas de country-pop más transversales y aclamadas de la actualidad. En los días de lanzamiento de ‘Golden Hour’ repasamos las mejores canciones de sus anteriores dos discos, los más tradicionales en lo musical, desde luego no en lo lírico.