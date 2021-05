Omar Ayuso se lo monta consigo mismo a lo Robyn en el nuevo vídeo de Carolina Durante

Carolina Durante vuelven con un nuevo disco que publicarán «a la vuelta del verano» según informa su sello Sonido Muchacho. En los últimos tiempos, el grupo madrileño ha lanzado singles sueltos como ‘No tan jóvenes‘, ‘La canción que creo que no te mereces‘ con Jota de Los Planetas o una versión de ‘Espacio vacío’ de Séptimo Sello con Él Mató a Un Policía Motorizado, pero de momento se desconoce si estas canciones formarán parte del proyecto o no tendrán nada que ver con él.

La canción que sí aparecerá en el esperado segundo disco de Carolina Durante es la que el grupo estrena hoy a modo de primer avance oficial. ‘Famoso en tres calles’ es el típico tema de pop-rock épico pero desmoronado de Carolina Durante que sirve a la banda para hacer un retrato sobre la absurdez de la fama.

Lo hace a través de un personaje que «tiene mogollón de fieles» que estarían dispuestos a hacer «lo que fuera por él» y del que se rumorea que «consiguió la máxima puntuación en el molómetro del dragón». Por si no había quedado claro que para Carolina Durante la fama es una cuestión de ego, incluso si eso significa que tu popularidad alcanza los límites de tu barrio y poco más.

En el vídeo de ‘Famoso en tres calles’, el famoso de pacotilla sobre el que canta la banda en su nuevo single está interpretado por Omar Ayuso, actor de ‘Élite’ que a principios del año pasado aparecía en el videoclip de ‘Juro que‘ de Rosalía.

Omar se lo monta con todo Dios en el vídeo hasta que se revela -o eso parece- que todo forma parte de su imaginación, y el vídeo concluye con una escena de Omar liándose consigo mismo frente al espejo, un «reflejo» inequívoco de las alturas a la que ha llegado su egocentrismo.