Suede, Jungle, Jarv Is… entre las confirmaciones de Tomavistas 2022, que cambia de espacio

No se pudo celebrar en 2020, no se ha podido celebrar en 2021 (aunque sí hay conciertos sueltos en el ciclo Tomavistas Extra), pero sí habrá Tomavistas en 2022. Hoy se confirma el cartel para los días 19, 20 y 21 de mayo del año que viene, y sobrevive en el mismo Jarv Is…, el proyecto de Jarvis Cocker que nos ha conquistado con su disco ‘Beyond the Pale’ de manera muy diferente a la que nos conquistaban Pulp.

El cartel se compone también de grandes proyectos como Jungle (que en agosto sacan un nuevo largo llamado ‘Loving In Stereo’, del que ya han avanzado algún tema), Suede (única actuación en festivales en España en 2022, y una de las pocas en Europa), Kings Of Convenience (que recientemente estrenaban ‘Rocky Trail‘, una de las canciones más votadas en este momento en JNSP), Rhye, Rolling Blackouts Coastal Fever, Carolina Durante, Shame, Alizzz y La Luz. La gran novedad es el traslado a IFEMA Madrid, que se anuncia como «un recinto más amplio en el que poder implementar los escenarios con el tamaño indicado para todas las sorpresas que tienen preparadas».

Dice la organización: «Durante cuatro magníficas ediciones hemos celebrado Tomavistas en el Parque Enrique Tierno Galván. Hemos hecho florecer la música allí todas las primaveras desde 2016 y sabemos que es gran parte de nuestra identidad. No queremos dejar atrás nada de lo que nos ha movido y mantenido vivos durante todo este tiempo. No os preocupéis porque Tomavistas siempre tendrá su huequito en el parque… Muchas sorpresas están por llegar».

Joe Crepúsculo cerró anoche el ciclo en el Parque Tierno Galván, pero en 2021 aún queda el Tomavistas Extra de Verano en IFEMA MADRID LIVE – La Explanada, con León Benavente, Chaqueta de Chándal y Xabi B DJ (23 de julio), Rufus T. Firefly, Maika Makovski y Adrián Le Freak DJ (24 de julio) y Manel, McEnroe y Mondo Sonoro DJs (25 de julio). Entradas, aquí.

En cuanto a las entradas de Tomavistas 2022, todas las entradas adquiridas para 2020 y 2021 son válidas para 2022 de manera automática. El plazo de solicitud de devolución estará abierto durante 14 días desde el 31 de mayo de 2021 (hasta el 13 de junio de 2021, a las 23:59h), rellenando el formulario disponible en la web del festival. Las nuevas entradas para Tomavistas 2022 se pondrán a la venta el día 14 de junio en la web, una vez termine el periodo de solicitud de devolución. Más información en [email protected]