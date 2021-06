RFTW: Dua Lipa, Fangoria, Rostam, Najwa, Jessie Ware…

Hoy viernes es posible escuchar un nuevo single de Bad Bunny llamado ‘Yonaguni’ anunciado este jueves por sorpresa. Dua Lipa, que hoy ha estrenado el videoclip de ‘Love Again’, interpreta el tema oficial de la película ‘GULLY’, que también puede escucharse.

Entre los singles sueltos que salen hoy, la actriz de ‘Pose’ MJ Rodriguez (Blanca) debuta con la disco ‘Something to Say’, dani sorprende con el sonido de ‘me da igual’, Ginebras y Niña Polaca presentan la colaboración ‘Magaluf’, Tinashe avanza su nuevo disco con ‘Pasadena’, John Mayer hace lo mismo con ‘Last Train Home’, Polo & Pan y Channel Tres unen fuerzas en la bailable ‘Tunnel’, Masked Wolf pasa página de ‘Astronaut in the Ocean’ con ‘Gravity Glidin’ y Jessie Ware vuelve a no fallar con el bonus track ‘Hot n Heavy’.

- Publicidad -

Ya habíamos avanzado la playlist de novedades que actualizamos cada viernes con las novedades que han salido a lo largo de la semana. Están por supuesto los estupendos nuevos singles de Billie Eilish y Jungle, así como el sorprendente tema de CHVRCHES con Robert Smith de The Cure o el intrigante single de Alexis Marshall de Daughters, que ha anunciado su debut en solitario.

Otro que ha anunciado disco es Matthew E. White, que ha vuelto con el single ‘Genuine Hesitation’, mientras han seguido avanzando sus inminentes proyectos SPELLLING con un tema ultra setentero; La Plata, King Princess, DARKSIDE, They Might Be Giants o The Mountain Goats. También hay nuevo single del disco póstumo de Prince y otro que presenta el nuevo boxset de los Beach Boys.

- Publicidad -

En cuanto a álbumes, este viernes sale el esperado nuevo trabajo de Wolf Alice, nuevo DISCO RECOMENDADO en estas páginas, como esperado ha sido también el EP que Fangoria han lanzado esta noche bajo el nombre de ‘Existancialismo pop’.

En el plano nacional, Najwa edita el disco de versiones que anunciaba hace unas semanas por sorpresa, y en el internacional salen los nuevos trabajos de Rostam, Liz Phair, Japanese Breakfast, Rise Against, James, Davilés de Novelda o la reedición de ‘Since I Left You’ de The Avalanches por su 20 aniversario.