CHVRCHES detallan su disco y avanzan nuevo single con Robert Smith de The Cure

Puede que ‘He Said She Said’, el nuevo single de CHVRCHES, haya decepcionado en el plano crítico y comercial -el tema no ha registrado entrada alguna en la lista de singles británica- pero la banda escocesa sigue adelante con la promoción de su nuevo disco y hoy miércoles lanza el segundo adelanto, un ‘How Not to Drown’ que contará con la colaboración de Robert Smith de The Cure. Un avance del vídeo puede verse en sus redes. Sale a las 18.00 hora española.

Por otro lado, UK Official Charts ha confirmado que el disco de CHVRCHES llevará por título ‘Screen Violence’, como se lleva rumoreando desde hace meses en las redes, y que saldrá el próximo 27 de agosto, dentro de tres meses. La tienda de discos británica Resident comparte la portada en su web. Será el cuarto álbum de la formación después de ‘Love is Dead‘ -que producía el éxito ‘Forever’ tras su aparición en la serie española ‘Élite’-, el notable ‘Every Open Eye‘ y el excelente ‘The Bones of What You Believe‘, uno de los discos clave del siglo XXI.

‘Screen Violence’ será el primer disco de CHVRCHES desde que el grupo triunfara en listas y en las plataformas de streaming gracias a su single EDM con Marshmello, ‘Here with Me‘, que alcanzaba el top 9 en la lista de singles británica y rozaba el top 30 en Estados Unidos.

Por su parte, el gran Robert Smith ha aparecido recientemente en el extraño disco con artistas invitados de Gorillaz, nada menos que en el corte titular; también ha remezclado un tema de Deftones y nadie ha podido olvidar todavía su magnífica colaboración en ‘Not in Love‘ de Crystal Castles, lanzada hace ya más de 10 años. Este año se han cumplido 40 años desde el lanzamiento de ‘Faith‘, uno de los álbumes más queridos de la banda.