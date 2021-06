Sinéad O’Connor ha anunciado en Twitter que se retira de la música y que ‘No Veteran Dies Alone’, su nuevo disco, sobre el que ha hablado en exclusiva con The New York Times en una entrevista reciente y cuyo lanzamiento se espera en realidad para enero de 2022, será el último de su carrera.

«Este mensaje es para anunciar que ya no voy a hacer más giras y que me retiro de la industria de la música», ha comunicado la artista. «Me he hecho mayor y estoy cansada, así que es momento de que cuelgue las botas. Lo he dado todo de mí. No Veteran Dies Alone, que saldrá en 2022, será mi último disco y no habrá más giras ni promoción». En respuesta a sus seguidores, la cantante irlandesa ha señalado que la noticia de su retirada de la música «no es triste» sino «increíblemente hermosa» porque «una soldado sabia sabe retirarse a tiempo» y que, después de «40 años» de carrera es momento de «cumplir otros sueños».

En otro mensaje, Sinéad apunta que todas las fechas actuales de su gira serán canceladas porque «esta soldado se ha hecho mayor más rápido que la covid» y se disculpa con los promotores a los que su noticia pueda perjudicar. La artista apunta que el reciente lanzamiento de sus memorias ‘Rememberings’ le ha hecho «darse cuenta de que soy mi propia jefa» y de que no quiere «esperar a que los hombres me den permiso» para comunicar su decisión.

Al margen de lo irónicas que se resultan estas últimas declaraciones de Sinéad cuando su último álbum hasta la fecha, publicado en 2014, se titulaba precisamente ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss‘, su retirada de la música apenará a todos aquellos miles y miles de seguidores de Sinéad que siempre han visto en ella a una artista enormemente valiosa más allá de ‘Nothing Compares 2 U‘ o del escándalo de Saturday Night Live. ¿Será una decisión tajante o se arrepentirá para después volver como han hecho tantos artistas antes que ella?

Aunque puede que, para el público general, la pregunta ante esta noticia vaya a ser más bien «¿pero Sinéad O’Connor no estaba ya retirada»? En los últimos años, la cantante no ha sido noticia precisamente por su música. En 2016 preocupó al mundo cuando trascendió que había intentado suicidarse en Chicago, información que ella desmentía en sus redes sociales, y la artista también ha generado titulares en los últimos tiempos tras convertirse al islam. Además de Sinéad, ahora se hace llamar Shuhada Sadaqat (en 2017 cambió legalmente su nombre de pila a Magda Davitt).