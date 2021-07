Alessia Cara avanza ya el que será su tercer álbum de estudio. ‘The Pains of Growing‘ (2019) fue una decepción en varios sentidos, aunque produjon el hit ‘Out of Love’, y la artista se redimió más adelante con un EP llamado ‘This Summer‘ publicado ese mismo año que incluía algunas de las mejores canciones de su carrera, como la reggae ‘Ready’, la dub ‘Rooting for You’, de loca producción, y la más acústica, nostálgica y medio noventera ‘October’.

Sin que se conozcan demasiados detalles sobre el tercer disco de Alessia, la artista ha explicado que «el tema de la dualidad será recurrente» en este trabajo y, por eso, ha querido avanzarlo con dos singles nuevos que suenan muy diferentes entre sí.

Por un lado, ‘Sweet Dream’ habla sobre los problemas de insomnio de Alessia y presenta una producción de pop fusionada con doo-wop, soul, arpas y un «groove» de hip-hop grave y distorsionado que aparece en el estribillo. ‘Shapeshifter’ es irónicamente menos «cambiante» al centrarse en un estilo de jazz, pop y hip-hop elegante y gustoso que recuerda a la primera Amy Winehouse. Ambas canciones representan el sonido global de un disco que alterna la ansiedad de la primera con el lado sofisticado de la segunda.

Sin que ni ‘Sweet Dream’ ni ‘Shapeshifter’ igualen el impacto que provocó ese inolvidable ‘Here’ que sampleaba a Portishead con el que Alessia se dio a conocer al gran público, ambos son dos dignos singles que añadir a su repertorio. Quizá el primero peque de querer ser demasiadas cosas a la vez, en otro caso Frankenstein que no termina de cuajar, pero el segundo presenta un sonido que sienta como un guante a Alessia y su voz.

Más sorprendente son los videoclips que Alessia ha presentado para ambos temas. Todo un desfile de «looks» y personajes que, en ambos casos, bordean el surrealismo, especialmente el del segundo, que presenta una especie de telenovela italiana por la que vemos a Alessia sentada encima de una oliva rellena.