‘Happier than Ever’ de Billie Eilish: primeras impresiones

Aún quedan unas horas para que podamos escuchar en España ‘Happier than Ever‘, el nuevo álbum de Billie Eilish, que sale este viernes 30 de julio. Sin embargo, el disco ya está disponible en Australia y Nueva Zelanda lógicamente debido a la diferencia horaria y las primeras reacciones ante el segundo trabajo de la artista no se están haciendo esperar.

A espera de que valoremos ‘Happier than Ever’ «en diagonal», las primeras reacciones ante la escucha del disco coinciden en varias cosas. En primer lugar, la elección de singles no parece haber sido la adecuada, lo cual afecta especialmente a ‘Lost Cause‘, que probablemente pasará a la historia por ser un «grower» incomprendido. Por otro lado, ‘Your Power‘ no es una balada que haya gustado de manera unánime como ‘when the party’s over’ y su paso por las listas ha sido anecdótico, y tanto ‘my future‘ como ‘Therefore I Am‘ las conocemos desde el año pasado. ‘NDA‘ sí ha salido mejor parado en este sentido.

En lo que a las canciones inéditas se refiere, se destaca muy por encima ‘Happier than Ever’ como la mejor e incluso como la mejor canción de la carrera de Billie Eilish. Será el próximo single y algunos argumentan que, de hecho, debería haber sido el primero, hasta el punto de que debería «sentar las bases» de lo que Billie haga en el futuro. ¿A qué suena? Misteriosamente se la compara con… Olivia Rodrigo.

Y en un trabajo al parecer lleno de canciones «hermosas», «celestiales» e «hipnóticas» como ‘Billie Bossa Nova’, de «bonito outro»; ‘OverHeated’, ‘Everybody Dies’ o ‘GOLDWING’ está dejando huella muy especialmente ‘Oxytocin’ porque sería lo único parecido a un «bop» en todo el disco. Parece que se avecina una producción salvaje, por lo que se está leyendo en foros, y no está de más recordar Billie ha contado que la escribió específicamente para tocarla en directo.

Tal parece haber sido el impacto de ‘bad guy’ que hay quienes están mostrando decepción ante ‘Happier than Ever’ por que no incluya más hitazos en su estilo… pero parece que Billie ha evitado también hacer un ‘bury a friend‘ o incluso un ‘you should see me in a crown‘. Las primeras sensaciones hablan de un trabajo excepcionalmente maduro y creativo tanto en la parte vocal como en la parte de producción, pero hay quien lo dejaría en 10 pistas en lugar de 16. En cualquier caso parece que Billie y FINNEAS han vuelto a hacer lo que mejor se les da, es decir, lo que les ha dado la real gana.