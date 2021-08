Si has estado atente a la actualidad musical en los últimos años probablemente te suene el nombre de WizKid. Él es una de las sensaciones pop nigerianas del momento… a pesar de que ya se le puede considerar un veterano de la industria. Ayodeji Ibrahim Balogun, que no es ningún niño, pues tiene 31 años, sacó su primer disco en 2011, en 2014 el segundo, y en 2017 se topó con un tal Drake, que le invitó a cantar en ‘One Dance‘, a la postre una de las canciones más reproducidas de la historia en las plataformas de streaming.

En 2017, WizKid sacó su tercer disco, que incluía una colaboración de Drake, y en 2019 apareció en el álbum ‘The Lion King: The Gift‘ de Beyoncé, además en una de las canciones mejor valoradas y más exitosas, ‘BROWN SKIN GIRL‘. Pero, al margen de esta ristra de logros, WizKid sacó un disco el año pasado que fue muy bien recibido por la crítica. ‘Made in Lagos’ pudo no recibir la promoción que merecía por culpa de la pandemia, pero su single principal está viviendo una segunda vida en estos días de agosto.

El afrobeat de ‘Essence’, que cuenta con la colaboración de la cantante nigeriana Tems, también co-autora de la grabación, ha recibido el apoyo de la playlist de canciones del verano de Spotify y el ex presidente Barack Obama la ha incluido en su lista de canciones favoritas del año, lo cual siempre es un respaldo de lo más envidiable, como bien saben Jessie Ware o Kurt Vile. Cuando se aproxima a los 35 millones de reproducciones en Spotify, ‘Essence’ ha sido reeditada estos días con la colaboración de Justin Bieber, que la ha llamado «una de las canciones del verano».

La producción de ‘Essence’ ya desprendía una enorme melancolía post-veraniega, similar a la de los coqueteos del mencionado Drake con los ritmos afrocaribeños en cortes como ‘Get it Together’, y en el remix con Bieber se ha respetado su esencia. La producción no ha cambiado nada, pero la aparición de Justin Bieber le suma porque no puede sentarle mejor a la voz del canadiense. Con la producción de P2K y Legundary Beats estamos ante una auténtica joya de pop afrocaribeño por la que además se cuela de vez en cuando el tierno sonido de una trompeta. En estos días de remixes lanzados a punta pala, el de ‘Essence’ es como encontrar una aguja en un pajar.





