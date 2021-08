‘Hot N Heavy’ debería ser otro hit de Jessie Ware

Este verano se ha publicado la edición deluxe del último disco de Jessie Ware y por supuesto por aquí no nos hemos olvidado de esa versión ampliada de ‘What’s Your Pleasure’. Además de ‘Please’, el single principal, son varios los aciertos del largo, y uno de ellos es ‘Hot N Heavy’, nuestra «Canción del Día» de hoy.

‘Hot N Heavy’ se ha convertido en la favorita del público, prácticamente igualando los 3 millones de streamings que suma en Spotify ‘Please’, en base a los sensuales «oh-ha-ha-ha-ha» que ejercen de gancho principal. Digamos que «You make me feel like oh-ha-ha-ha-ha» expresa perfectamente lo que muchos no pueden expresar con palabras en un momento dado.

Para sorpresa de algunos, Jessie Ware ha citado a Gloria Estefan como influencia en esta pista que quizá habrías situado más bien en otros lugares. «Esta canción la hice con SG Lewis. Habíamos querido trabajar juntos desde siempre. En mi cabeza, quería el rollo percusivo de los Miami Sound Machine de Gloria Estefan, y que fuera pícara, que la gente se la pudiera poner a sus amigos. Esa era mi intención: quería que la gente se la cantara mutuamente mientras bailaban». Un pequeño hito que merecería más atención, como ‘Spotlight’, ‘What’s Your Pleasure’, largo etcétera.



