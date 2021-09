Little Boots ha sorprendido a sus seguidores anunciando que tocará con ABBA en los conciertos de ‘Voyage’. La noticia no es poco de pavo, pues el regreso de ABBA es una de las noticias musicales del año, si no LA noticia, y su regreso a los escenarios (vía hologramas) será un enorme éxito. De hecho, las entradas para el primero de varios conciertos que el grupo dará el Parque Olímpico Queen Elizabeth en Londres a partir de mayo de 2022 ya están agotadas.

En Instagram, Little Boots ha expresado su felicidad por formar parte de la gira de ‘Voyage’: «Mi amor por las canciones de ABBA es grande y profundo. Son las canciones que más me han inspirado a lo largo de mi carrera, en mi opinión representan la música pop más vital, conmovedora, eufórica, liberadora y poderosa del planeta. Ha sido un sueño compartir ya tiempo en el estudio con mis héroes musicales y estoy enormemente emocionada de tener el privilegio de tocar con algunos de los mejores músicos con los que he tocado nunca. El sonido de esta banda os va a dar escalofríos.

La gira de ‘Voyage’ contará con los avatares de ABBA, que «actuarán» junto a una banda en vivo compuesta por 10 músicos, entre ellos Victoria Christina Hesketh, que tocará «teclados y sintetizadores» y también proporcionará coros.

Little Boots no publica disco de 2015, año en que salió al mercado ‘Working Girl‘, y las noticias musicales relacionadas con ella han sido escasas en los últimos años. En 2019 sí lanzó el electrónico EP ‘Jump‘, en 2018 otro EP llamado ‘Burn’ en el que colaboró con artistas como Planningtorock (de actualidad por su aparición en el álbum de remixes de Lady Gaga) o Cora Novoa y el año pasado apareció en un tema de LP Giobbi, ‘Meet Again’.

En las últimas semanas, Little Boots ha confirmado que trabaja en un nuevo álbum, que financiará con la ayuda de Patreon, y ha puesto fecha al primer single, ‘Silver Balloons’, un tema compuesto y producido por ella que podrá escucharse a partir del 24 de septiembre.