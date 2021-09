ABBA logran su 20º top 10 en UK, pero no con el single que esperaban

ABBA, y no Drake, producen la gran sorpresa de las listas británicas esta semana. El grupo ha logrado, con una media de 74 años y sin featurings, un top 10 en Reino Unido. Es el 20º para su cuenta y el primero desde que la sobresaliente ‘One of Us’ alcanzara el número 3 en diciembre de 1981, es decir, en casi 40 años, los que llevan retirados. Prueba de que el regreso de ABBA nos ha emocionado.

La noticia es que no lo han logrado con ‘I Still Have Faith In You‘, la primera de las canciones que estrenaron en directo el pasado jueves y la que ha sido sugerida para todas las playlists de novedades de los viernes. Pese a que esta canción ha llegado a tener una audiencia potencial mucho mayor al aparecer en más playlists y mejor posicionada (41 millones de oyentes potenciales frente a 31 millones, según SpotOnTrack), está siendo ‘Don’t Shut Me Down’, más animada, la que está conquistando a la audiencia. Así, ‘Don’t Shut Me Down’ es número 9 en Reino Unido tras el equivalente a 26.111 copias durante la primera semana, y ‘I Still Have Faith In You’ queda en el puesto 14 con 23.325 unidades, un éxito también.

La británica Official Charts Company recalca que «ni que decir tiene que ningún otro grupo o artista había vuelto al top 10 después de casi 40 años». Además, ambas canciones han llegado al top 5 en Alemania, y al número 1 y número 2 en Suecia. En su país de origen, ‘Don’t Shut Me Down’ es el primer número 1 de ABBA desde 1978.

En España, por el contrario, no se espera ninguna entrada de ABBA en el top 100, al haber sido un puesto 167 lo mejor que se ha visto en Spotify España, y para ‘I Still Have Faith In You’. Por aquí, seguimos entregadísimos al reggaetón, sin demasiada presencia de pop anglosajón en listas.



