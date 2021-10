El «comeback» de Adele es la noticia del día, pero también lo es el regreso de Stromae. El belga no publica disco desde 2013 y en 2016 comunicó su retirada de la música. Desde entonces su figura ha sido reivindicada por Madonna, que se declaraba fan del artista; Coldplay, que le invitaban a cantar en su disco anterior al que sale hoy; o Joel Carry, que le ha sampleado en su reciente éxito con Charli XCX.

Hoy, Stromae vuelve con un nuevo single llamado ‘Santé’, palabra francesa que se expresa al brindar, lo que en España sería «salud». En ‘Santé’, Paul Van Haver homenajea a los «trabajadores cotidianos» y brinda por todos aquellos que «trabajan cuando otros están de fiesta». Según la nota de prensa, en ‘Santé’, «el cantante instala hábilmente sátiras que son a la vez divertidas y exigentes», mientras los «juegos de palabras y tesituras» de la canción «amplifican la precisión de las situaciones planteadas y una llamada a la fiesta más inclusiva: alegría y respeto para todos, en el club y en el lugar de trabajo».

La letra plantea una serie de personajes, como Rosa, Albert, Céline o Arlette, que trabajan en lo que parece un bar o una sala de conciertos. Unas limpian, otros recogen los vasos, otras llevan las chaquetas al vestuario y Stromae les dedica la canción por su esfuerzo. «Celebramos a los que no celebran, por una vez, me gustaría levantar mi copa por aquellos que no tienen ninguna».

El sonido de ‘Santé’ se enmarca dentro de la cumbia, pero a la vez la melodía no podría ser más francesa ni aunque quisiera. Y aquí es donde cabe hablar de cierta decepción: Stromae no entrega una cumbia especialmente creativa. Desde luego, no lo es tanto como suelen serlo sus vídeos. En los últimos tiempos la cumbia ha sido un género explotado por un sinfín de artistas, desde La Bien Querida a Bomba Estéreo pasando por Lido Pimienta, Novedades Carminha, ORTIGA o incluso Kokoscha. La de Stromae es correcta, ni especialmente interesante ni divertida.

¿Habrá disco nuevo de Stromae? La nota de prensa señala que «Stromae (ha firmado) un nuevo contrato con Universal Music France / Polydor para la explotación de sus grabaciones en el mundo fuera de EE. UU. y con Universal Music Group / Interscope / Darkroom para EE. UU.» No se menciona la existencia de un nuevo álbum pero los rumores apuntan a que un nuevo lanzamiento largo se acerca. 8 años después de ‘Racine carrée‘, ya hay ganas de algo nuevo.