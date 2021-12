Christina Aguilera, nuevo cabeza de cartel de Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival sorprende hoy revelando un nuevo «headliner» en su cartel de 2022 que probablemente no esperabas.

Christina Aguilera no actúa en España desde 2003, año en que presentó ‘Stripped’ en el Palau Sant Jordi de Barcelona para después no pisar el país mediterráneo nunca más, ni con la exitosa gira de ‘Back to Basics‘ ni con la reciente ‘The X Tour’, que sí visitó varios territorios europeos; pero ahora que va a sacar un disco de pop latino cantado en español (aunque lo hará por epés) probablemente ha considerado que es buen momento de volver a España y se suma al cartel del festival mallorquín, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio de 2022 en el Antiguo Aquapark de Calvià.

Estos días, Christina Aguilera ha vuelto a la actualidad musical con una guaracha trap llamada ‘Pa Mis Muchachas‘ que ha contado con la colaboración de Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole y que ha presentado en directo en la gala de los Latin GRAMMYs.

‘Pa Mis Mucachas’ el primer single de un EP llamado ‘La Fuerza’ que verá la luz el año que viene y en el que Aguilera celebrará su «poder como mujer» porque «las mujeres latinas somos muy fuertes y ardientes, así como la columna vertebral de la familia». La balada ‘Somos nada’ ha ejercido de segundo adelanto. Un total de tres epés publicados a lo largo de 2022 conformarán el nuevo disco largo de Aguilera, el primero desde ‘Liberation‘ (2016).

En el cartel de Mallorca Live Festival, la intérprete de ‘Fighter’ compartirá cartel con cabezas de cartel como Muse, Franz Ferdinand, Justice, Metronomy o C. Tangana y con artistas nacionales del renombre de Izal, Sen Senra, Rigoberta Bandini o Kase.O, entre otros. Los abonos están ya a la venta.