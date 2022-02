Los discos favoritos de Samantha Hudson son de Lady Gaga y Madonna

Samantha Hudson publicó a todas luces una de las mejores canciones de 2021, ‘Por España’, de vídeo inenarrable inspirado en Bigas Luna, Almodóvar y Fernando Trueba. Fueron muchos los singles de éxito que poblaron su álbum ‘Liquidación Total’ y su talento como performer se confirmó en un improbable Especial de Navidad por el que se asomó la mismísima Amaia Romero con su primera canción política, ‘Óyeme’.

Están siendo muchas las sorpresas dejadas por la carrera de Samantha Hudson desde que realizara aquel trabajo escolar llamado ‘Maricón’ que soltó a los medios, y por tanto su gira está resultando un éxito. Tras un doble concierto en el Ochoymedio de Madrid debido a la alta demanda de entradas, este sábado 26 de febrero actúa en Razzmatazz Clubs con los tickets agotados.

19 de marzo: Mallorca, Fiestas San Sebastiá

26 de marzo: Madrid, Wizink Center. Festival Horteralia

2 de abril: Murcia, Festival Xtrafresh

9 de abril: Alicante, Sala The One

23 de abril: Sevilla, Sala Custom

6 de mayo: Hospitalet, Sala Salamandra. Monjamon Festival

7 de mayo: Valencia, Flow Festival

20 de mayo: Burgos, Sala Anden 56

11 de junio: Santander, Espacio Santander

25 de junio: Gran Canaria, Teatro Victor Jara (Vecindario)

7 de octubre: Salt (Girona), La Mirona

8 de octubre: Vilanova i la Geltrú (Barcelona), La Daurada

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

No me gusta hablar en esos términos tan contundentes. Creo que en la música no se puede dictar sentencia… de cualquier manera, ‘Tocata y Fuga en re menor’ de Bach es la canción que suena en mi cabeza cuando entro a los sitios. ‘La salchipapa’ de Leticia Sabater también ocupa un lugar muy especial en mi vida.

¿Y disco?

‘The Fame Monster’ de Lady Gaga y ‘Confessions on a Dancefloor’ de Madonna.

¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

Estoy en Loop con el nuevo LP de Kim Petras, ‘Slut Pop’. Pero si tuviera que escoger un tema en particular diría ‘Violetas Imperiales’ de Luis Mariano.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

‘Despacito’ de Luis Fonsi.





¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure”?

‘La viuda de O’Brian’ de Mägo de Oz.

Un remix que te haya vuelto loca

La remezcla de ‘Criticar por criticar’ de las Chicks on Speed y ‘Don’t wanna dance with U’ de Sonikku.





¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál es o ha sido tu formato favorito?

La fiebre del compact-disc me pilló muy pequeña.

¿Alguna compra que recuerdes con cariño de la era CD o nunca fuiste muy del formato físico?

Lo más parecido a comprar un disco que he hecho fue una vez que presioné a una chica francesa que conocí en un after para que me regalara un recopilatorio que tenía de Paquita la del Barrio. Al final me lo dio por pesada, luego me enteré de que Paquita es una homófoba.

¿Qué canción de tu propio repertorio crees que funcionará mejor en tu show o sorprenderá aparte de las más famosas ‘Por España’, ‘Disco Jet Lag’, ‘Dulce y Bautizada’?

‘Demasiado Coño’ es un subidón y ‘Perra’ va a ser un escándalo. Después, ‘Chicote’ siempre suele ser bastante bonita.

Uno de tus hits ha sido el Especial Navidad, ¿pero puede haber hueco en tus shows para alguno de sus temas, como la balada ‘Óyeme’ con o sin Amaia? ¿O como Mariah Carey, esas solo las interpretarás en Navidad?

Depende de la disponibilidad que tenga la susodicha. A mí me haría mucha ilusión que la cantáramos juntas en directo, pero de momento la dejo en la recámara y fingiré que no existe hasta que hagan una retrospectiva de mi vida dentro de 40 años y la desentierre para hablar de mi juventud con nostalgia.