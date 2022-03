El cásting para hacer de Madonna es el infierno que imaginas

Al tiempo que se ha publicado, 3 meses después del primer teaser, el remix de ‘Frozen’ con otra voz invitada, la del nigeriano Fireboy DML; Madonna es noticia por el cásting de su película autobiográfica, que según algunas fuentes recogerá sus primeros años hasta el ‘Blond Ambition Tour’ (1990).

Hace un año y medio que el primer nombre que sonó para hacer de Madonna fue el de Julia Garner, lo cual parecía una opción excelente, y todavía no está descartada, pero a su vez se han sumado otros nombres como Florence Pugh, Alexa Demie (‘Euphoria’), Odessa Young, Emma Laird, Bebe Rexha y hasta Sky Ferreira, que ya se hizo unas fotos disfrazada de Material Girl en los tiempos en que solía editar música.

The Hollywood Reporter publica un reportaje sobre el proceso de cásting, que está siendo dirigido por Carmen Cuba, y es definido como «agotador» por un «insider», pues algunas aspirantes llevan luchando por el puesto «meses». Las participantes están realizando sesiones coreográficas de hasta 11 horas al día con el equipo coreográfico habitual de Madonna, después de lo cual hacen sesiones de baile con la propia Madonna en persona.

Después se hacen segundas audiciones con lecturas del guión, mientras una persona describe que, como la escogida deberá cantar y bailar en la película, «tiene que ser capaz de hacer de todo». Ya hay quien ha bromeado en Twitter, con gran éxito: «Debería haber una peli de terror psicológico sobre el cásting de Madonna». «Suspirial Girl, con Tilda Swinton», bromean otros usuarios.

Más sencillo parece el biopic de Weird Al Yankovic, el humorista y actor al que va a interpretar Daniel Radcliffe. Como Weird Al Yankovic hizo una parodia de ‘Like a Virgin’ llamada ‘Like a Surgeon’ muy popular en su momento, Madonna tendrá un cameo en la película. Hará de ella Evan Rachel Wood, cuya imagen caracterizada se ha dado a conocer esta semana y es la que encabeza este artículo.

