Con o sin ‘HENTAI’, ‘MOTOMAMI’ es el Disco de la Semana

Hoy a las 17.00 se estrena al completo ‘HENTAI’, el que ha resultado el teaser más polémico de ‘MOTOMAMI’, aquella canción sexual que Rosalía ha querido hacer, y cuya letra «te quiero ride como a mi bike» levantó polémica por su simpleza. La artista la ha defendido en Twitter, en El País y después en plan autoparódico, recitándola en plan poema en TikTok, muestra, quizá, de que algo no marchaba como debía.

Está siendo una era extraña, la de la continuación de ‘El mal querer‘. Rosalía ha adelantado previamente tres singles del disco, de los cuales el más exitoso ha sido claramente ‘La Fama’ junto a The Weeknd, pues fue número 1 en España, es doble platino y continúa en el top 20 en nuestro país varios meses después de su edición. No puede decirse lo mismo de ‘Saoko‘, que no ha llegado al disco de oro y baja al puesto 64 en su 5ª semana, mientras ‘Chicken Teriyaki‘ parece finiquitada, al bajar al puesto 52 ya en la 2ª. Recientemente ‘La Fama’ resultó ganar enteros sin la incómoda interpretación en castellano de The Weeknd en la presentación de Saturday Night Live, mientras ‘Chicken Teriyaki’ se desmoronaba en compañía de dos bailarines que no supieron aportar nada, ni mucho menos ese punto de humor y divertimento que Rosalía quería que contuviera este disco dividido en temas MOTO y temas MAMI, unos más experimentales y otros más vulnerables.

- Publicidad -

Y aun así, sobrevive el hype, la expectación por el que sin duda es el lanzamiento de la semana. ¿Qué otro podría ser el «Disco de la Semana» cuando los comentarios en torno al mismo son tantos y tan pasionales? Por un lado, está la injustificada retahíla de odio y mala baba, esa cosa tan española de la envidia y el anhelo de ver a alguien de éxito caer, cuanto antes mejor. Nos dice una lectora desde París, a través de Instagram, que a sus amigos franceses les encanta ‘SAOKO’, que no percibe polémica alguna al respecto, y que cree que ‘MOTOMAMI’ se entenderá mejor fuera de España que dentro. Por otro, parece un dato objetivo que las cosas no se han desarrollado de la mejor manera imaginable. Un comentario muy interesante en nuestro artículo de SNL, dejado por Anglistan, nos decía: «Sigo creyendo que esta pasión por autodestruirse -incluso en las promos que ha puesto en el metro- no puede ser casual».

La teoría más interesante es que en todo este ciclo promocional disparatado -aquella actuación horrible de Tesfaye en el vídeo de ‘La Fama’, sobre todo- hubiera algo de performativo. Es como si Rosalía, que se ha puesto a hablar en El País sobre el hipotético final de su carrera sin venir demasiado a cuento, estuviera jugando la carta de la autodestrucción, hablando de los males de ‘La Fama’ porque ese es su single principal, y hoy estrenando uno de los temas que menos curiosidad había despertado de los 16 que contiene su álbum.

- Publicidad -

La cantante pasará apenas un día de promoción en España, acudirá a un programa tan vanguardista como El Hormiguero, donde no se hablará para nada del trasfondo de todo esto; firmará 100 discos en 120 minutos en la Fnac de Callao (suerte con la logística de atender a 1 persona por minuto) y dejará muchas entrevistas sin conceder porque lo que tenga que decir ya lo ha contado en la Rolling Stone (USA).

El lanzamiento del disco no deja de sumar episodios agridulces y sin embargo, las ganas de que llegue la noche del jueves al viernes sigue siendo la misma. No olvidéis las palabras de Rojuu: «el nuevo álbum de Rosalía va a marcar un antes y un después. Al principio no le va a gustar a la gente, pero luego le va a encantar. Y eso ha pasado siempre con los álbumes que marcan épocas». Si este es su ‘Volta’ o su ‘DONDA’ o su ‘Metal Machine Music’, lo sabremos no dentro de 2 días, sino dentro de 2 años; de momento Rosalía ya ha hecho méritos para que nos abramos bien de orejas. Yo no puedo esperar más para averiguar cómo sonará su 4º disco.