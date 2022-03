Billie Eilish, Beyoncé y Sebastián Yatra animarán la noche de los Oscars con sus actuaciones

A 4 días de que se celebren los Oscars, ya se conoce quién va a actuar en la gala. De los cinco nominados a Mejor Canción Original, cuatro cantarán su tema en los Oscars: Billie Eilish y FINNEAS, Beyoncé, Reba McEntire y Sebastián Yatra. El quinto nominado de la noche, Van Morrison, también fue invitado a cantar su canción pero por cuestiones de agenda no podrá asistir a la gala.

Los hermanos Billie Eilish y FINNEAS interpretarán el tema homónimo de la última película de James Bond ‘No Time to Die’, Beyoncé volverá a aparecer en unos premios y cantará el ‘Be Alive’ de ‘King Richard’, Reba McEntire pondrá en escena la nominada ‘Somehow You Do’ de ‘Four Good Days’, y por último, Sebastián Yatra cantará el ‘Dos Oruguitas’ de ‘Encanto’. Lin-Manuel Miranda y su banda sonora para ‘Encanto’ están teniendo un éxito arrollador en los Estados Unidos posicionando la canción ‘We Don’t Talk About Bruno’ en el top 1 de la lista Billboard Hot 100, canción que también se presentará en la gala de los Oscars.

Para Sebastián Yatra esta será la primera vez que cante en los Oscars, pero el resto de los nominados ya conocen las bambalinas del Dolby Theatre de Hollywood. Beyoncé ha actuado anteriormente en tres ocasiones, Billie Eilish y FINNEAS interpretaron ‘Yesterday’ de The Beatles hace dos años y Reba McEntire cantó la nominada ‘I’m Checkin’ Out’ en 1991. La mayor cita del cine se celebrará el domingo 27 de marzo, pero en España su emisión comenzará el jueves 28 a la 1:00 AM.

