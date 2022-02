Billie Eilish, Beyoncé, ‘Encanto’… ¿para quién será el Oscar a Mejor Canción?

Habiendo conocido todas las nominaciones a los Oscars de 2022, que se celebrarán el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, ya solo queda esperar a la hora de la verdad y ver quién se lleva el mayor galardón del cine. En la principal categoría musical, competirán por primera vez Beyoncé, Billie Eilish y Van Morrison contra compositores con una larga trayectoria en el cine como Lin-Manuel Miranda y Diane Warren. Aunque se quedaran fuera nombres como Jay-Z, U2 o H.E.R, la categoría promete estar reñida entre las cinco elegidas:

Beyoncé y DIXSON – Be Alive (King Richard)

Sorprende la primera nominación a los Oscars para Beyoncé en tiempos en los que se habla sobre la crisis creativa de la cantante, aunque la artista goza de una buena racha en cuanto a galardones al superar hace un año la barrera de la artista femenina con más Grammys de la historia. Esta vez está nominada al Oscar a Mejor Canción Original por su single ‘Be Alive’, que recuerda a ‘Black Parade‘ por los temas de orgullo negro que toca. La voz de Beyoncé suena llena de sentimiento y empoderamiento en esta canción, rodeada de armonías y sonidos que ya se reconocen de los últimos proyectos musicales de la artista. Es, además, la nominación que más está dando que hablar.



- Publicidad -

Lin-Manuel Miranda – Dos Oruguitas (Encanto)

Beyoncé no lo tendrá nada fácil en la gala de este año, ya que compite contra grandes y expertos en bandas sonoras, como es este caso, canción escrita por Lin-Manuel Miranda. El neoyorquino es conocido por las bandas sonoras de los musicales ‘Hamilton’ e ‘In The Heights’, con los que ganó 3 Tonys, y ahora se interna en el mundo latino con esta canción original interpretada por Sebastian Yatra. La producción animada de Disney, de las pocas originales dentro de la actual moda de los remakes, aspira también a llevarse el galardón a Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora y la canción original ‘We Don’t Talk About Bruno’ ha llegado a la cima del Billboard Hot 100.



Billie Eilish y Finneas O’Connell – No Time to Die (Sin tiempo para morir)

10 años después de que Adele se llevase el Oscar a Mejor Canción Original por su ‘Skyfall‘ para el film de James Bond de mismo nombre, la historia se puede repetir este 27 de marzo. Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell compiten por la estatuilla por primera vez, y no pueden sentirse más halagados: “Para Finneas y para mí, había sido un sueño de toda la vida escribir una canción Bond, uno de esos que nunca te imaginas que se harán realidad. Es increíble que estemos siendo reconocidos por esta canción, y es una clara cima en nuestras vidas como compositores y artistas”, publicaba la cantante americana en su cuenta de Instagram.



- Publicidad -

Van Morrison – Down to Joy (Belfast)

‘Belfast‘, la cinta en blanco y negro de Kenneth Branagh, ha recibido 7 nominaciones a los Oscars de este año, entre ellas la de Mejor Canción Original por ‘Down to Joy’ de Van Morrison. La película semi-autobiográfica no parte como favorita en esta categoría porque el irlandés Van Morrison también compitió contra la canción de Billie Eilish en los Golden Globes, y fueron los americanos quienes se llevaron el premio a casa, pero veremos qué ocurre.



Diane Warren – Somehow You Do (4 Días)

Finalmente, Diane Warren pelea por el Oscar por decimotercera vez, pero en caso de ganar el galardón más deseado, sería el primero para ella. El tema está interpretado por la cantante country Reba McEntire, pero es la compositora quien aspira a ser la elegida. La canción transmite perfectamente esa tristeza y fuerza que caracterizan a la lucha contra las drogas y los problemas familiares que se relatan en esta película.