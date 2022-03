Por qué Billie Eilish debe ganar el Grammy a Álbum del Año

Este domingo 3 de abril se celebra la gala de los Grammys 2022, tras un retrasillo producido por la última ola de covid-19. La polémica de los Oscar será difícil de superar. También su aire de decadencia, por un lado porque la subida en audiencia después de la covid-19 ha sido demasiado tímida. Por otro, porque nadie está hablando de ‘Coda’, la ganadora, ni mucho menos de ‘Drive My Car’, como pide Almodóvar en su diario, la que considera la verdadera mejor película del año. Will Smith, Chris Rock y las numerosas reacciones en torno a ambos continúan robando el foco.

Con este panorama, dudo que nadie se acuerde a estas alturas de la semana de que Billie Eilish acaba de ganar un Oscar. Y puede no ser la última vez que la veamos victoriosa estos días, pues la cantante va a actuar en la ceremonia de los Grammys y puede llevarse su 2ª gran victoria seguida.

En la gala de los Grammys de este domingo actuarán también Silk Sonic, BTS, Nas, Chris Stapleton, John Legend y Carrie Underwood, entre otros. Ciñéndonos a los favoritos para ganar el premio a Álbum del Año, también están confirmados para actuar otros nombres como Lil Nas X, H.E.R., Jon Batiste y Olivia Rodrigo.

Según las casas de apuestas, el asunto está entre Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Parece estar fuera de la carrera ‘DONDA’ de Kanye West -más que nada porque el artista está a las puertas de ser cancelado, ni se le ha invitado a actuar-. Tampoco tiene muchas opciones ‘Evermore’ de Taylor Swift, que al fin y al cabo era el hermano menor de ‘folklore’, aunque cosas más raras se han visto. No hay que olvidar que Taylor tiene 3 Grammys a Álbum del Año, y todos sabemos que habrá muchos más. Sería una broma de mal gusto premiar la celebración de la irregularidad a través de ‘Justice’ de Justin Bieber, mientras Jon Baptiste y H.E.R. parecen simplemente los niños mimados de la Academia que nadie sabe muy bien qué pintan en este listado.

La Academia tiende a sorprender de vez en cuando y cuando no saca disco Taylor Swift, han galardonado discos de Mumford & Sons, Arcade Fire o Beck. Según las casas de apuestas, quien podría dar esa sorpresa este año sería el disco colaborativo de Lady Gaga y Tony Bennett, ‘Love for Sale’, ejerciendo de despedida para él. Va 3º en las apuestas.

No parece partir con muchas opciones ‘Planet Her’ de Doja Cat. Para nosotros fue uno de los mejores discos de 2021, nos lo ha dado y nos lo sigue dando todo. Sin embargo, es verdad que, si no se han premiado ciertas obras de Rihanna y Beyoncé, quizá es demasiado bizarro reivindicarlo por encima de esos discos que le han influido. Lo mismo puede decirse más o menos de Lil Nas X, pero es que además Doja Cat parece muy liada en un extraño beef con sus fans paraguayos que la han llevado a anunciar su retirada. No va a actuar en la gala.

Si el asunto está entre Olivia Rodrigo y Billie Eilish, esperemos que no sea para enfrentar el trabajo de dos artistas femeninas como si esto fuera 2012 en lugar de 2022. Como si el éxito de ambas no pudiera convivir. Olivia Rodrigo de hecho es favorita para ganar el premio a Mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año por ‘drivers license’. Y así podría ser, de manera que las dos resultaran grandes ganadoras de la noche.



Si la Academia se decantara por ‘Sour’ en la categoría Álbum, estaría premiando un talento joven como cuando reconoció como Disco del Año el primero de Billie Eilish. Pero también un álbum más inofensivo y esclavo igualmente -como el de Doja Cat- de los artistas que lo influyeron. Esto es, Taylor Swift, Avril Lavigne… o la propia Billie Eilish, que además ha abierto nuevas páginas musicales en su segundo disco.

‘Happier than Ever‘ es un disco algo irregular, tiene tiempo de desvariar un poco a lo largo y ancho de sus 16 pistas, pero en estos meses ha mostrado igualmente su consistencia y su atrevimiento. Tan arriesgada como single, la canción titular ha calado pese a sus dos partes: el “edit” ha gustado menos que la ida de olla original. También aparecen triunfales entre los greatest hits de Billie Eilish la neo-soul ‘my future’, la oscura ‘Therefore I Am’ y la balada de hoguera ‘Your Power’.

Se ha crecido con el tiempo el trip-hop de ‘Lost Cause’, mantiene su gracia ‘Billie Bossa Nova’, también aquella ‘Oxytocin’ que siempre defendimos, se puede bailar ‘I Didn’t Change My Number’… El álbum se pierde hacia su parte central, pero ‘NDA’ o los singles acumulados en el último tramo prueban que sí, que ‘Happier than Ever’ sería un muy buen ganador del Grammy a Álbum del Año porque 2021 fue un mal año para el pop anglosajón.

La jugada recordaría un poco a cuando se premió ’25’ de Adele pareciendo el hermano pequeño de ’21’… y aún ’25’ se mantiene en listas porque la gente lo continúa escuchando y comprando. Al fin y al cabo, este año ni siquiera es que ronde ningún ‘Lemonade‘.