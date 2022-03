Doble ‘Boys Don’t Cry’: Anitta y Camila Cabello lanzan disco a la vez

Los chicos no lloran. Hay títulos que por una extraña razón se repiten constantemente en la historia de la música, y ‘Boys Don’t Cry’ es una clara candidata a ser incluida en la lista. Tras The Cure, Miguel Bosé y casi Paulina Rubio, Camila Cabello y Anitta lanzan en unos días sus respectivos álbumes con una canción titulada ‘Boys Don’t Cry’ que no es una colaboración entre ellas.

Las miradas están puestas en Anitta, sobre todo tras los dos últimos singles ‘Envolver’ y la propia ‘Boys Don’t Cry’. Su álbum ‘Versions of Me’ verá la luz el martes 12 de abril y con él la brasileña puede asentarse en el mercado internacional después de muchos años escalando posiciones. La semana pasada, ‘Envolver’ consiguió ser la primera canción de una mujer latina en llegar a la cima del top mundial en Spotify. El lanzamiento del álbum se produce 3 días antes de que comience el mega-festival Coachella, donde actúa.

Camila Cabello, por su parte, compartirá por fin su tercer álbum de estudio que tanto ha esperado para lanzar. ‘Familia’ saldrá a la venta el viernes 8 de abril, y afronta el reto de mejorar el mediocre ‘Romance’ que pudo salvar las estadísticas gracias a ‘Señorita’ en 2019. Manteniendo el sonido latino, hemos podido conocer dos de los singles de este disco hasta la fecha: ‘Don’t Go Yet’ y ‘Bam Bam’. Sin embargo, Camila ha ido dando a conocer fragmentos de sus nuevas canciones a través de sus redes sociales, y la más reciente ha sido ‘Boys Don’t Cry’.

Además, el mismo 8 de abril la cantante ofrecerá un concierto en TikTok para presentar su nuevo álbum, al igual que hizo Rosalía hace dos semanas. Este evento tendrá lugar el 8 de abril a las 01:00 y el 9 a las 20:00 hora peninsular española.

‘Familia’ tracklist:

1. Familia

2. Celia

3.Psychofreak (ft Willow)

4. Bam Bam (ft Ed Sheeran)

5. La Buena Vida

6. Quiet

7. Boys Don’t Cry

8. Hasta Los Dientes (ft Maria Becerra)

9. No Doubt

10. Don’t Go Yet

11. Lola (ft Yotuel)

12. Everyone At This Party