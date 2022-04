El gran himno sobre la presión social de Brö, entre el rap y el trance

El JNSP Song Contest de nuestros foros sirve para descubrir canciones que no han conquistado las listas de éxitos, y es el caso de nuestra Canción del Día para este domingo. Presentada por narizsucia ganaba una de las ediciones recientes este absoluto temazo que de manera dramática no apareció en ninguna lista de mejores canciones de 2021. Ni siquiera en Les InRocks. Sin duda alguna, lo merecía.

Brö -de nombre real Elisa Brolli- es una joven francesa de 25 años que acaba de debutar con un EP llamado ‘Cassandre’. Entre sus influencias está el R&B, el soul y el funk, en alternancia con una electrónica minimalista, como se aprecia en temas como ‘Allumette’. También se nota a veces que ha escuchado bastante hip hop. De hecho, Eminem es el único artista citado en su biografía oficial, donde afirma que sus estudios de poesía, las batallas de gallos y su deseo de evocar su sexualidad sin complejos constituyen su personalidad.

La canción estrella es ‘Mauvais rôle’. Su progresión transmite exactamente lo que encontramos en la larguísima letra. Brö comienza recitando una serie de versos, pero sus fraseos se van acelerando más y más, para terminar adentrada en el caos. El último pasaje de la canción es vertiginoso, sumergiéndose en influencias synth-pop cercanas al trance o a Caribou, como metáfora de la historia que nos está contando.

La artista comienza hablando de un día a día más o menos inocuo. La obligación de comer productos nacionales. Un concierto que se cancela. Poco a poco va introduciendo frases de peor color, como «la vida es rosa… solo cuando bebo». Pesa la presión social por que por ejemplo, «los matrimonios duren hasta que lleguen las arrugas». Después de reconocer la sensación de desempeñar «un papel equivocado» en esta vida, y clamar por la necesidad de «ser amado», Brö estalla. Ese verso agitado del minuto final es una protesta contra todas las cosas que nos agobian enumeradas en la canción, como no estar demasiado gorda, no ser demasiado masculina, o de nuevo, no abusar de la bebida.

«Soy lo peor» es una de las frases más repetidas de ‘Mauvais rôle’. Su vídeo prescinde de todo componente social a diferencia de lo que ocurre en la portada del EP. Parece recalcar que muchos de nuestros males son pura paranoia. Elisa Brolli lucha consigo misma en esta sencilla pieza llena de simbolismo.