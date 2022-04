RFTW: Belle & Sebastian, Mallrat con Azealia Banks…

Este Viernes Santo será día de pocas novedades musicales, aunque algunas son tan suculentas como el nuevo single de Jamie xx, ‘Let’s Do It Again‘. También la colaboración de Azealia Banks con Mallrat. Ya han avanzado sus nuevos discos gente como el interesante debutante Alfie Templeman, Tim Burgess, 100 gecs, Josh Rouse, Built to Spill o Belle & Sebastian. Estos presentan ya el tercer single de ‘A Bit of Previous’, en concreto la canción que lo abre, ‘Young & Stupid’. Por su parte Faye Webster va a sacar un EP de autoversiones con orquesta.

En cuando a discos al completo, apenas se espera lo nuevo de Swedish House Mafia, Juicy Bae y Kurt Vile. Anitta adelantaba su álbum ‘Versions of Me’ unos días visto el panorama.

Completamos la playlist de momento con la revelación nacional Maestro Espada, un tema del rapero Nerve lleno de soul, la intimista canción de bülow o Daffodils, que siguen el espíritu de los Smiths en ‘How Do You Know?’. En próximas horas añadiremos más temas a la playlist.

