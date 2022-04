El 13 de mayo es hace semanas una fecha marcada en el calendario musical. Fue el día elegido por Florence + the Machine para lanzar ‘Dance Fever’. También por Moderat para editar ‘MORE D4TA’, su primer disco en 6 años. Recientemente Kendrick Lamar se ha sumado también con un regreso igualmente esperado, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’. El mismo día sacan disco The Black Keys, Kevin Morby y desde ayer sabemos que The Smile, el grupo paralelo de dos miembros y el productor de Radiohead.

Otra que acaba de sumarse a la fiesta es Becky G, que ha anunciado que su disco ‘Esquemas’ saldrá el mismo 13 de mayo. Y vale que todo el mundo quiera evitar el día 20 el lanzamiento de ‘Harry’s House’ de Harry Styles (si es que no se adelanta por su filtración), ¿pero no nos estamos pasando de frenada en el fin de semana que además se celebra Eurovisión?

En cualquier caso, el nuevo álbum de Becky G era muy esperado tras ‘Mala Santa’. El debut en largo de la cantante incluía al final de su tracklist hitazos como ‘Sin pijama’ y ‘Mayores’, así como ‘Cuando te besé’. De momento desconocemos el tracklist del segundo disco de Becky G pero parece claro que contará con ‘MAMIII’, su actual hit junto a Karol G.

Y desde luego incluirá el single con el que el nuevo disco se anuncia. Se trata de ‘No mienten’. Con un título dedicado a los borrachos, el tema presenta un registro diferente al que contribuyen un ritmo trotón, en contraste con una instrumentación más orgánica. Par comprobar si ‘No mienten’ es indicativo de lo que encontraremos en ‘Esquemas’, habrá que esperar hasta el susodicho 13 de mayo.



