Juriji Der Klee revive cuando actuó con Yelle, y otros recuerdos musicales

La segunda temporada de ‘Drag Race España’ ha vuelto a engancharnos a la pantalla un año más. En dos viernes llega la gran final (el programa de este domingo se dedicará al «reencuentro») y serán cuatro las reinas finalistas que compitan por el trono, estas son, Sharonne, Venedita Von Däsh, Marina y Estrella Xtravanza. Esta última parecía la cuarta expulsada… hasta que el panel decidió que merecía continuar en la competición.

No es la única decisión… curiosa que ha dejado ‘Drag Race España’ a su paso. Pasará tiempo hasta que comprendamos por qué dos talentos extraordinarios como los de Onyx y Juriji Der Klee se fueron tan pronto del programa cuando parecía que su plaza en la final estaba garantizado. Cosas de realities.

En cualquier caso, no cabe duda que Juriji ha sido una de las concursantes más carismáticas de esta edición. También ha sido la más polémica. Su burbujeante personalidad, su talento para el cante lírico, sus atuendos rococó y sus tablas sobre el escenario la han convertido en una de las favoritas de muchxs, y su imitación de la «vecina de Valencia» fue memorable.

Juriji, que es de ascendencia belga y está afincada en Madrid, acaba de lanzar su single ‘XIXI’, con el que cierra círculo recordándonos su mítica entrada en el programa. Hoy sigue la estela de Carmen Farala y es la la enésima invitada a nuestro «tipo test» en el que nos descubre su música favorita.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

La primera canción que recuerdo, de escuchar en bucle y que siempre me da una sonrisa, es ‘Promised Land’ de Joe Smooth. En estos últimos 5 años se han añadido ‘Podría ser peor’ de La Casa Azul, ‘Agfachrome RSX II’ de Skatebârd y ‘Let it Happen’ de Tame Impala.









¿Y disco favorito?

Me seria imposible solo contestar con uno. Muchos conforman la banda sonora de mi vida, entre ellos ‘Ray of Light‘ de Madonna, ‘My Funny Valentine’ de Chet Baker, ‘Arquitectura efímera‘ de Fangoria, ‘Solo Piano 1 & 2’ de Chilly Gonzales o ‘Safari Disco Club‘ de Yelle.











¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Emergencia‘ de Nathy Peluso.



Acabas de lanzar tu single ‘XIXI’. ¿Qué significa para ti?

Significa volver a empezar, volver a compartir, volver a enamorarse.



Eres cantante lírica. ¿Qué te ha enseñado formarte en esta disciplina?

Muchas cosas. Me ha enseñado la conciencia corporal necesaria para interpretar este registro, la variación de sensaciones físicas transmitidas por cada canción y a la vez encontrar el equilibrio entre la técnica y la interpretación para liberar las emociones.

¿Y qué te ha aportado en tu faceta drag?

Me ha aportado una nueva dimensión de referencias estéticas y musicales, al inspirarme en personajes o historias mitológicas originaria de que algunas óperas.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘El cine’ de Mecano y ‘Attens ou va-t-en’ de France Gall.





¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Slut Pop‘ de Kim Petras.



¿Qué disco marcó tu adolescencia?

‘SEXOR’ de Tiga.



Publicaste varias canciones hace unos años en las que compaginabas tu canto lírico con producciones electrónicas. ¿Alguna que quieras comentar o reivindicar?

La que resume bien la esencia de ese momento musical es ‘Music’, una versión remixed and reworked de ‘Music for a While’ de Henry Purcell. Siempre me ha gustado esta dirección híbrida de estilos opuestos que se juntan.





¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Yo pienso que son formatos de expresión que pueden contribuir al «storytelling» o dirección artística de un proyecto musical. Para mí son todos válidos, como los cuerpos o las expresiones de género.

¿Momento exacto de una canción que te dé la vida?

3:03 de ‘Under Pressure’, de Queen y David Bowie. Desde pequeña siempre me saltaban las lágrimas en esta progresión melódica.



¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

Tengo varios pero recuerdo especialmente el de ‘You Are My High’ de DEMON. Sigue siendo atemporal, eficaz e hipnótico.



¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Cuando el grupo Yelle vino a actuar a mi fiesta BENEDICTION-Rituels Exceptionnel, una «queer performance party» que organizo en Bruselas. Fue muy bonito compartir el escenario con ellos y sus himnos pop.



¿Alguna compra que recuerdes con cariño de la era CD?

Como muchas personas de mi generación, el día que fui a comprar el primer disco de las Spice Girls.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

¡Viva el guilty pleasure! Creo que al final son las canciones que solemos escuchar más y que se quedan para siempre en nuestras vidas💖



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Que tenga ese “petit je ne sais quoi” que la haga única y te haga vibrar… como sentir un flechazo.



Un remix que te haya vuelto loca.