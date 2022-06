El dúo de Chicago formado por Julien Ehlrich y Max Kakacek, Whitney, han anunciado su tercer LP, titulado ‘SPARK’, el cual estará disponible a partir del 16 de septiembre. Como suele ocurrir en estas ocasiones, el grupo ha aprovechado para anunciar también un nuevo single y vídeo junto con la fecha del álbum. La canción se llama ‘REAL LOVE’ y el videoclip, tan colorido y cute como es, es un reflejo genial del sonido del tema.

‘SPARK’ será la tercera entrega del grupo de indie folk, si se les puede considerar así, tras ‘Forever Turned Around’, de 2019. Esto, por supuesto, sin contar el álbum de versiones de 2020, ‘Candid’, y el recopilatorio de demos de su primer y exitoso álbum, ‘Light Upon The Lake’.

Este disco forma parte de la larga lista de proyectos afectados por la pandemia y el confinamiento, ya que, según cuentan Julian y Max, la situación les permitió ver cómo maduraban sus ideas y cómo crecía el disco poco a poco, sin la presión del éxito en sus mentes, lo cual les recordó al proceso que vivieron al crear su primer lanzamiento. Max lo resume en una frase: «Nuestra manera favorita de hacer discos, la manera en la que hicimos el primero».

Tracklist:

1. Nothing Remains

2. Back Then

3. Blue

4. Twirl

5. Real Love

6. Memory

7. Self

8. Never Crossed My Mind

9. Terminal

10. Heart Will Beat

11. Lost Control

12. County Lines