Cecilio G pide perdón al Sónar y publica ‘Starbucks’

Cecilio G fue detenido en el Sónar el pasado jueves, tras protagonizar varios altercados, lo que incluyó bajarse los pantalones y masturbarse delante de una chica, junto a una cafetería, o resistirse a las autoridades.

El autor de ‘Million Dollar Baby‘ ha pedido perdón al Sónar, como recoge El País: “Pido perdón a los trabajadores del Sónar que tuvieron que aguantarme, lo siento de corazón”. Sobre el acoso, explica: “No fue ningún tema de acoso sexual, simplemente estaba donde no me dejaban estar y me volví loco”.

Además, ha subido a Instagram un tema llamado ‘Starbucks’, que dura menos de 2 minutos. En él se refiere a su foto con la alcaldesa Ada Colau (“estuve borracho con la alcaldesa”), explica que se coló «en el backstage del Rojuu», justifica que le «han cancelado» por «tocarse en un Starbucks» y bromea sobre su cancelación: «Me han cancelado de la música, voy a echar currículum en el Día / Cada vez que voy al Sónar se lía, cincuenta seguratas encima mía».

Se refiere al «tonto de C. Tangana» y justifica: “dicen que iba drogado, estoy drogado todos los días”. En una de sus frases más sonoras, indica: “no me hables del Sónar 2022, estoy en 2027”. La letra completa está en Genius.