Tove Lo anuncia que su álbum ‘Dirt Femme’ saldrá el 14 de octubre

Tove Lo ha anunciado su quinto álbum de estudio, ‘Dirt Femme’, el cual llegará a nuestros oídos el 14 de octubre. El sucesor de ‘Sunshine Kitty’, de 2019, incluirá colaboraciones con First Aid Kit, SG Lewis y Channel Tres. Hoy, la artista sueca ha lanzado el segundo single del álbum, ‘True Romance’, con un título inspirado por la película de 1993 del mismo nombre. Este single llega casi dos meses después de la salida del primer adelanto del disco, la synth-heavy ‘No One Dies From Love’.

Sobre la letra de ‘True Romance’, Tove Lo cuenta que tardó «tres días en tener la letra correcta», pero que después grabó la canción «en una sola toma». La conexión con la película ‘True Romance’ llega a través de la letra, la cual es descrita por la artista como «amor destructivo en su mejor y peor momento».

Sobre ‘Dirt Femme’, la cantante ha contado, a través de su cuenta de Instagram, que es «dramático, cinemático, altamente emocional y sexy», y ha añadido que trata sobre ella y su relación con su propia feminidad, y cómo esta la ha «ayudado y herido».

Tracklist:

1. No One Dies From Love

2. Suburbia

3. 2 Die 4

4. True Romance

5. Grapefruit

6. Cute & Cruel [ft. First Aid Kit]

7. Call on Me (With SG Lewis)

8. Attention Whore [ft. Channel Tres]

9. Pineapple Slice (With SG Lewis)

10. I’m to Blame

11. Kick in the Head

12. How Long