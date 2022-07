Tyler, The Creator ha usado su plataforma de Twitter, en la que cuenta con más de 9 millones de seguidores, para acusar a excolaboradores suyos por haber vendido su vieja música en la red. Tyler señaló a Brandun Deshay y Tyler Major como culpables de haber robado y vendido parte de su música no publicada. El autor de ‘IGOR’ no ha dado detalles sobre las canciones que se han difundido, pero sí ha aclarado que Deshay y Major estaban usando Discord para compartir la música.

«B Deshay y Tyler Major vendiendo mis canciones viejas es salvaje, ha!», así comenzaba Tyler su serie de tweets sobre el asunto, en los que también criticaba a «los niños de Discord» por comprar la música robada, describiéndolos como «sedientos al máximo». En otro tweet el artista estadounidense se refiere a las canciones robadas como «cosas realmente personales» y ha sugerido tanto a Deshay y Major como a los compradores de las piezas robadas que piensen en lo que hacen: «Controlaos, colegas».

- Publicidad -

El mal rollo entre Tyler, The Creator y Brandun Deshay se remonta a los tiempos de Odd Future, el colectivo de hip-hop alternativo del que también formaban parte Frank Ocean y Earl Sweatshirt, entre otros. Supuestamente, todo empezó cuando Deshay se empezó a intentar aprovechar de la fama del colectivo para su propio beneficio. En un tweet de 2010, Tyler ya se refería abiertamente a este beef: «Lo juro, cuando vea a Brandun Deshay, LO VOY A MATAR. Enseñad esto a la policía como prueba.»

b deshay and tyler major selling old songs of mine is wild ha, all them discordd kids are sus especially 3D glass pacifist whatever the hell he called, copping stolen shit is like damnnnn u thirsty as hell ok — T (@tylerthecreator) July 7, 2022

I Swear, When I See Brandun Deshay, IM GOING TO KILL HIM. Show This To The Police For Proof Too. — T (@tylerthecreator) November 7, 2010