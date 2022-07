‘Break My Soul’ de Beyoncé no logra ser top 100 en España

A 2 semanas de que tengamos en nuestras manos la primera parte del nuevo disco de Beyoncé, en España no parece haber demasiado expectación en torno al mismo. España es uno de los pocos países occidentales donde el single ‘Break My Soul’, pese a ser una de las mejores canciones de 2022, no ha aparecido siquiera por el top 100. El tema sube al top 4 en Reino Unido y ha llegado al puesto 7 en Estados Unidos, pero también ha aparecido en posiciones más modestas en Alemania (42), Francia (49) e Italia (67). En la vecina Portugal ha sido puesto 28.

No ha sido el caso de España, donde el tema no entró al top 100 en su primera oportunidad ni tampoco lo hace esta semana asistido por su protagonismo en el Orgullo o en algunas sesiones de festivales.

- Publicidad -

Es cierto que el top 100 español es especialmente hostil para todo aquello que no sea latino ni música en español. También que, basado en beats 90’s, incluso puede estar teniendo ciertas dificultades para conectar con ciertos fans de la Beyoncé más R&B, la que suena en radio, la de ‘Halo’. Pero también lo es que habría cabido esperar un poco de fidelidad por parte de su base de fans, la que acudió a verla al Estadi Olimpic de Barcelona, por ejemplo.

Algunos temas difíciles para nuestras listas que al menos lograron una posición en España fueron ‘cardigan’ de Taylor Swift, que llegó al puesto 66; y ‘Stupid Love’ de Lady Gaga, que llegó al puesto 50 durante 1 semana. De momento, Beyoncé no logra entrar en listas españolas: veremos si eso puede cambiar al lanzamiento del disco, del vídeo o con su inclusión en alguna playlist española. Algo complicado si contamos las canciones en inglés que hay ahora mismo en “Éxitos en España” de Spotify.

- Publicidad -

La lista española de singles continúa dominada una semana más por ‘Tití me preguntó’ de Bad Bunny, mientras la entrada más fuerte es la sesión de Bizarrap con Quevedo. Esta última, directa al 8 con solo unas horas de conteo, podría ser número 1 la semana que viene, pues domina Spotify España desde su salida.

La subida más fuerte es ‘La Bachata’, que pasa del número 17 al número 11, mientras las únicas entradas aparte de Bizarrap con Quevedo son ‘Luces’ de Paulo Londra en el puesto 59 y ‘Si te preguntan…’ de Prince Royce, Nicky Kam y Jay Wheeler en el 96.