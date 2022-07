Mykki Blanco anuncia fecha de nuevo álbum, ‘Stay Close To Music’

Mykki Blanco ha anunciado la salida de su nuevo álbum, ‘Stay Close To Music’, junto con el lanzamiento del vídeo de su nuevo single, ‘French Lessons’, que cuenta con la colaboración de Kelsey Lu. ‘Stay Close To Music’ estará disponible a partir del 14 de octubre y tendrá este elenco de colaboradores: Michael Stipe, ANOHNI, Devendra Banhart, Jonsi de Sigur Rós, Saul Williams, MNEK, Kelsey Lu, Slug Christ, Diana Gordon, Sam Buck y Ah-Mer-Ah-Su.

Blanco ya había lanzado dos singles del álbum este año. ‘Family Ties’, con Michael Stipe, salió el pasado marzo y ‘Your Love Was A Gift’, con Diana Gordon y Sam Buck, ya estaba disponible en mayo. En cuanto al último single, habrá dos versiones de ‘French Lessons’ en el LP. Una será la versión del sencillo, que ya podemos escuchar, y otra tendrá a la británica ANOHNI como añadido al tema.

- Publicidad -

Mykki Blanco habló sobre la instrumentación en vivo de este próximo disco: «Simplemente me transportó. Me permitió soñar de una manera como la que nunca había soñado a la hora de componer». El último LP de Mykki Blanco salió a mediados del año pasado, en pleno junio, bajo el nombre de ‘Broken Hearts & Beauty Sleep’.

Tracklist:

1. Pink Diamond Bezel

2. Steps [ft. Saul Williams and MNEK]

3. French Lessons [ft. ANOHNI and Kelsey Lu]

4. Ketamine [ft. Slug Christ]

5. Your Love Was a Gift [ft. Diana Gordon]

6. Family Ties [ft. Michael Stipe]

7. Your Feminism Is Not My Feminism [ft. Ah-Mer-Ah-Su]

8. Lucky

9. Interlude

10, Trust a Little Bit

11. You Will Find It [ft. Devendra Banhart]

12. Carry On [ft. Jónsi]

13. French Lessons (Single Version) [ft. Kelsey Lu]