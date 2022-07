Beyoncé revela el tracklist de su inminente disco ‘RENAISSANCE’

Beyoncé ha revelado el tracklist de ‘RENAISSANCE’, el disco que publica la semana que viene, el día 29 de julio. El disco cuenta con 16 pistas, entre ellas el single ‘BREAK MY SOUL‘, que ocupa la pista 6, y otras con títulos tan peculiares como ‘Alien Superstar’ o ‘America Has a Problem’. El título de ‘Virgo’s Groove’ recuerda al de su vieja canción ‘Gift from Virgo’.

Los detalles acerca de ‘RENAISSANCE’ se han ido conociendo a cuentagotas y solo hace poco se desvelaba su portada, que muestra a Beyoncé de cuerpo entero subida a lomos de un caballo blanco. La imagen se ha entendido como una referencia tanto a la figura de Lady Godiva como a la instantánea de Bianca Jagger entrando en Studio 54 subida a un caballo blanco.

‘BREAK MY SOUL’ ha dado otro éxito a Beyoncé, en concreto, le ha dado su primer top 10 en solitario en Estados Unidos desde 2016. Además, el tema ha alcanzado el top 10 en territorios como Reino Unido, Australia, Canadá o Japón. Eso sí, en España nos está sonando más bien poco.

Mientras ‘BREAK MY SOUL’ continúa entre las 40 canciones más escuchadas en el mundo en Spotify Global, sus fans se preguntan dónde se encuentra su videoclip. Beyoncé parece reservárselo para un momento especial… ¿el lanzamiento del disco? ¿Estará acaso rodado? Seguiremos informando…

01 I’m That Girl

02 Cozy

03 Alien Superstar

04 Cuff It

05 Energy

06 Break My Soul

07 Church Girl

08 Plastic Off the Sofa

09 Virgo’s Groove

10 Move

11 Heated

12 Thique

13 All Up in Your Mind

14 America Has a Problem

15 Pure/Honey

16 Summer Renaissance