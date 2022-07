Chk Chk Chk tienden más puentes en la música de baile gracias al dembow

Esta semana !!! -también conocidos como Chk Chk Chk, para despistados-, llegan a nuestro país para actuar en el Low Festival y también en la Sala 1 de Razzmatazz Clubs, Barcelona, este sábado 30 de julio. Presentan su nuevo disco ‘Let It Be Blue’ y aunque ellos bromeen con que nadie recomienda el 9º disco de nadie, nosotros vamos a hacer de nuevo una excepción para hablar de sus virtudes.

Y es que quizá ya podemos afirmar que fue un error presentar este álbum con el tema ‘Storm Around the World’. El siguiente single ‘Here’s What I Need to Know’ era mejor opción, también se han destacado en streaming la irreconocible versión de R.E.M. de ‘Man on the Moon’ y el tema final del álbum, ‘This Is Pop 2’. Y es ‘Un puente’ el tema que hoy escogemos como “Canción del Día”.

‘Un puente’ está escrita en Spanglish dados los orígenes de Rafael Cohen, el miembro de la banda al que podéis ver cantar parte de la letra en el vídeo bajo estas líneas. Es una de esas canciones que ciertamente tienden “puentes”, partiendo de ideas imposibles (“ser dos cosas cosas a la vez, el pescador y el pez”), como para destacar los muros que la música puede derribar.

Nos contaba Rafael sobre esta grabación: «En este disco hemos trabajado por separado. Nic tenía un instrumental y me decía que parecía un dembow, aunque no sé si era intencionado o no. Como yo hablo español, y habíamos hablado muchísimo de los ritmos dembow, esta canción parecía tener el espíritu correcto para hacer algo así para ver si funcionaba. Es como un sample de techno lento. Es un dembow como con un órgano de carnaval. Es emblemático y muy indicativo de cómo se hizo el disco: se hizo en casa con Nic y yo desde mi casa reaccionaba con cosas sobre lo que me mandaba».

Nic, por su parte, añadía: «Me tomo muy en serio lo de ser una banda de baile. A partir de ahí nos hemos ido expandiendo. Todo lo que tenga que ver con la música dance tiene que ver con lo que hacemos. Es algo que podemos tomar para nuestra música. El dembow, por razones aburridas como su tempo o los cortes en las voces… nos interesa un montón. Cuando escuchas la canción correcta, nos dejamos llevar, como también hemos hecho en la versión de ‘Man on the Moon’».

Por cierto, en la versión de estudio de ‘Un puente’, escuchamos cantar a Angelica García, también últimamente noticia por ser una de las voces de ‘Boleros psicodélicos’ de Adrian Quesada.