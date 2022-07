Fan Futura sumará 30.000 asistencias apostando por el recambio generacional

Fan Futura ultima los detalles de su segunda edición, que volverá a celebrarse en el municipio de San Javier a lo largo de seis días, del 26 al 31 de julio, con una programación principal de música que podrá disfrutarse los días 28, 29 y 30.

El festival espera recibir 30.000 asistentes en esta edición apostando por el recambio generacional, en concreto, por una serie de artistas que están definiendo el pop de la generación Z como Rojuu, Natalia Lacunza, Bizarrap, Cruz Cafuné, Snow tha Product o Soto Asa, sin olvidar leyendas como Steve Aoki.

La programación por días y horarios del festival principal, que tendrá lugar en el Polideportivo de San Javier, se han dado a conocer. El jueves 28 actuarán Califato 3/4, Soto Asa, Israel B u Orslok, el viernes 29 será el turno de Bizarrap, Snow Tha Product, Lacunza, Andrea Oliva o Green Valley y, finalmente, el sábado 30 se subirán al escenario Steve Aoki, Eladio Carrión, Maikel Delacalle, Cruz Cafuné o Chelina Manuhutu.

Además de la variada oferta musical, Fan Futura prepara una «propuesta completa de veraneo, con 6 días de música en directo» en los que podrán realizarse «actividades paralelas y de ocio, camping y deporte al aire libre». Todo desde una perspectiva sostenible.

Al margen del cartel principal de Fan Futura, otro recinto, la Explanada de Barnuevo, acogerá conciertos gratuitos del 26 al 30 de julio. Los artistas confirmados son The Parrots, Belter Souls, Don Fluor, Johnny’s Drama, REM Djs, The Hisunz, Barder, Paranoid 1966, Fat Gordon, Ruto Neón y Second DJ Set.

Entre las actividades paralelas de Fan Futura, el festival apuesta por el deporte. Jueves, viernes y sábado por las mañanas el público del festival podrá realizar actividades como vóley playa, fútbol playa, piragua y barco dragón. Los asistentes de otros puntos de la Región y del país pueden contratar sus plazas de camping en la Pinada de San Blas.

En cuanto a la sostenibilidad de Fan Futura, el festival anuncia novedades, como la instalación de un punto de reciclaje de tecnología, ubicado en uno de los stands de la Universidad Politécnica de Cartagena. Los asistentes podrán hacer entrega de sus dispositivos electrónicos viejos, como móviles o incluso ordenadores, a cambio de recibir un vale para consumir gratuitamente una cerveza o botellín de agua en el festival.