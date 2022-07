Muse visitará Vigo junto a The Killer Barbies y Years & Years

Muse, el trío formado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme, añade una nueva fecha a su gira en nuestro país. Los británicos visitarán el estadio Abanca Balídos de Vigo el próximo 8 de septiembre. La noche la abrirán el grupo gallego de punk The Killer Barbies y Years & Years, el proyecto de Olly Alexander convertido en una de las estrellas más carismáticas de la escena pop. Las entradas saldrán a la venta el próximo 29 de julio a las 10h en Live Nation y Ticketmaster.

Considerada como una de las bandas más impresionantes sobre los escenarios, Muse repasará los éxitos de su carrera y adelantará algunas de las nuevas canciones de su esperadísimo noveno álbum, ‘Will Of The People’, que verá la luz el 26 de agosto y del que ya hemos podido escuchar cuatro adelantos: ‘Won’t Stand Now’, ‘Compliance’, ‘Will Of The People’ y ‘Kill Or Be Killed’.

Este concierto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia en el marco del programa de actividades del Xacobeo 21·22 y se encuentra incluido dentro de su programación de Concertos do Xacobeo.

