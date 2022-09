Fred Again.. hace un rompepistas sobre un viejo tema de 070 Shake

El productor Fred Again.. está construyendo algunos de los rompepistas más importantes de los últimos tiempos. A aciertos pasados ya olvidados como la estupenda ‘Yasminah’ había que sumar el año pasado su hitazo junto a The Blessed Madonna ‘Marea’, y recientemente cortes como ‘Jungle’ o ‘Turn on the lights again..’.

Ahora anuncia un nuevo disco que continúa con su serie ‘Actual Life’. Esta es la tercera parte y recoge sus trabajos entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de este año. Se llama, por tanto, ‘Actual Life 3 (January 1 – September 9)’, y saldrá el 28 de octubre.

Su nuevo single ‘Danielle (Smile on My Face)’ es otra elegante producción de house, de ritmo trotón electro, no tan lejano a las producciones más populares de Robyn. Hoy nos sirve como «Canción del Día». Su texto está sacado de una vieja producción de 070 Shake -por cierto a punto de visitar Madrid y Barcelona en concierto-, no de su disco de este año. ‘Nice to Have’ estaba incluida en el álbum ‘Modus Vivendi’, al igual que su mayor hit ‘Guilty Conscience’.

Fred Again.. toma frases tan sonoras de la canción original, como “a veces quiero sentir el dolor” o “habrá una sonrisa en mi cara”, para darles un nuevo sentido en un tema de corte celestial que termina de despegar hacia los cielos después de la obligada pausa para tomar carrerilla.



