Después de los exitosos biopics de Freddy Mercury (‘Bohemian Rhapsody‘) y Elton John (‘Rocket Man‘), el mundo se prepara para la llegada de ‘I Wanna Dance with Somebody‘, el biopic de Whitney Houston que se estrenará en cines el próximo 21 de diciembre.

La actriz Naomi Ackie, conocida por sus papeles en la saga de Star Wars y en la miniserie de Netflix ‘The End of the F***ing World’, dará vida a Whitney Houston en la película, titulada como uno de los mayores éxitos de la cantante, perteneciente a ‘Whitney’, su álbum superventas de 1987.

El tráiler de ‘I Wanna Dance with Somebody’ se ha dado a conocer y repasa diversos momentos de la carrera de Whitney, desde que firma su contrato discográfico hasta que protagoniza en el ‘El guardaespaldas’, desde el videoclip de ‘It’s Not Right, but It’s Okay’ hasta su icónica interpretación del himno de Estados Unidos en el intermedio de la Super Bowl.

Además de Ackie, el reparto de ‘I Wanna Dance with Somebody’ incluye a Ashton Sanders en el papel de Bobby Brown, Stanley Tucci en el de Clive Davis, Clarke Peters en el de John Houston, padre de Whitney; y Tamara Tunie en el de Cissy Houston, madre de la cantante.

El tráiler no hace demasiado hincapié en la vida personal de Whitney: apenas adelanta la escena de su matrimonio con Bobby Brown. La cantante, cuyos problemas de adicción fueron conocidos, falleció en 2012 tras ahogarse en la bañera de una habitación de hotel.