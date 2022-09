Laura Borràs se mete en la piel de Rosalía con ‘DESPATXAT’

El programa satírico de TV3, ‘Polònia’, se ha atrevido a colocar a Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, en el papel de Rosalía. El equipo del programa ha intentado transmitir con una canción lo que sintió Borràs tras ser suspendida como diputada y presidenta del Parlamento de Cataluña y para ello han elegido ‘DESPECHÁ’.

Como ya hicieron hace unos meses con ‘Ay, Mamá’, transformada en ‘Ay, Papá’ de Rigoberto Borboni, el equipo de ‘Polònia’ ha vuelto a mezclar la música más popular con la política en la nueva parodia del gran éxito de Rosalía, ahora renombrado como ‘Despatxat’. El videoclip comienza con Laura Borrás yendo al Parlamento catalán con bigote y sombrero para intentar colarse, pero sin éxito. Aprovechando que esta ya no puede ejercer como presidenta del Parlamento, el nuevo estribillo dice así: «Y me ha despachado, pero no me he ido / Controlo el Parlamento desde el parque que hay al lado».

También le dan un giro a la palabra «MOTOMAMI» en el puente de la canción, que inevitablemente recuerda al «motomari» de Ana Blanco: «Mira, es fácil, no pienso obedecer / Desde aquí, dirigiendo / Mira, es fácil, lo escribo en un tuit / Y las motolauris te insultan en el hilo». Asimismo, la parte en la que Rosalía admite que «voy a 180 porque soy una racineta» es sustituida por un llamamiento a Pere Aragonès: «La legislatura ya empieza a estar obsoleta / Pere, ten cuidad o vendré con la Laurineta».

